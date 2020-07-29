市场淘汰率或达45% 空调业新一轮洗牌到来

从行业角度看，新能效标准的实施对于龙头空调品牌来说肯定是一个新机会，其市场占有率会进一步提升，但规模较小的中小品牌在技术研发、生产研发等各方面成本都会相应增加，市场上以次充好、能效虚标等问题会大幅减少，行业将迎来新一轮洗牌。

7月1日，被称为“史上最严”的空调新能效标准（GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》）正式实施，低能效、高耗电的定频以及三级能效变频产品将面临淘汰，空调市场进入新调整阶段。那么，新能效标准会对空调市场带来什么影响，未来空调的价格会越来越高吗？近日，记者在北京市部分家电卖场进行了实地探访。

标准全面升级

空调新能效标准被称为“史上最严”。新标准“1级能效指标”已经达到国际领先水平，最大的变化在于定频、变频(转速可控型)空调能效等级合并，由原来的三级变成五级，能耗准入门槛有所提高。

空调新能效标准的实施，意味着所有低能效、高耗电的定频以及三级能效变频产品都将面临淘汰。据中国标准化研究院测算，空调新能效标准的实施将使目前空调市场的淘汰率达到45%。不过，根据相关规定，在空调新能效标准实施之日前出厂或进口的空调产品，可在明年6月30日前销售，空调厂商和销售商还有一年的时间来清理库存。

中国标准化研究院资环分院副研究员彭妍妍表示，新能效标准修订的变化主要体现在三个方面：一是产品范围扩大；二是统一了变频和定频的评价方法；三是指标要求大幅提高，空调行业能效的入门要求提升了约14%。

如今，空调市场的能效升级已成必然趋势。国家发改委等七部门去年联合印发的《绿色高效制冷行动方案》明确提出，大幅度提高制冷产品能效标准水平，到2022年，家用空调能效准入水平提升30%、多联式空调提升40%。

在此背景下，为抢占新的市场商机，各空调品牌已积极展开布局，储备新产品。据悉，海尔空调自去年12月1日起就已全线切换，全面开发符合新能效标准的空调产品；美的空调根据新能效标准要求，已经完成303款符合新能效标准的产品储备，并将随着新能效标准的实施同步上市；格力电器早在新能效标准实施之前就已经着手准备更高标准的空调研发，目前符合新能效标准的产品已达数百款。

价格会否上涨

新能效标准的实施将促进空调厂家加快产品更新换代的速度，旧版能效标准下的空调产品将进入清库存促销时期。目前空调市场中新旧产品的价格是否发生了明显变化？近日，中国商报记者走访了位于北京市海淀区的一家电器卖场。

记者在该卖场看到，目前市场基本处于新旧空调产品混卖的情况，新旧能效标识同时存在。部分空调产品机身已经明确标注新能效标准下空调所属等级，但旧标产品甚至其中的“旧三级能效”产品仍然在售。由于目前正属空调需求旺季，各大家电卖场已联合推出多项补贴及促销活动。

“卖这么多年空调了，这次的力度绝对是空前的。”格力空调销售人员对中国商报记者表示。记者看到，多款格力空调降价幅度惊人，格力舒炫大1.5匹变频空调原价4199元，到手价仅2605元；格力舒享风大1匹变频空调原价4199元，到手价仅2999元。不过，在优惠力度较大的产品中，老款或者能效等级较低的产品居多。

新能效标准下，未来空调价格是否会走高？家电行业分析师刘步尘对中国商报记者表示，新能效标准的实施客观上确实会拉升产品售价，但考虑到今年空调市场相对低迷，企业库存压力比较大，产品售价反而会降低。

产业观察人士洪仕斌持相同观点。他认为，新能效标准的实施提高了产品的生产成本，会对产品价格带来一定影响，但家电市场经过多年的发展已经很成熟，物美价廉是不变的市场逻辑，未来空调价格不会有太大提升。

市场格局生变

从行业角度看，新能效标准的实施使得规模较小的中小品牌在技术研发、生产研发等各方面的成本都会相应增加，以次充好、能效虚标等问题会大幅减少，行业将迎来新一轮洗牌。

民生证券研究院表示，在新能效标准落地之后，压缩机、空调内外机等零部件的更新换代都将显著提升生产成本，从短期看，龙头企业将凭借规模优势建立成本优势。从长期看，则将凭借领先行业的研发投入和产业链一体化能力放大成本优势。

除去硬件方面的差异，高能效等级产品对品牌在研发端的要求更高，不同硬件间的结构排布、性能配合及实际使用方面的调适，均对研发储备、研发投入及研发团队提出较高的要求。其中，龙头品牌在研发团队及投入方面具备显著优势。

“很多中小空调企业根本就不具备生产符合空调新能效标准产品的技术和实力，可能会被淘汰出市场。”产业观察人士梁振鹏对中国商报记者表示，“对于龙头空调品牌来说，新能效标准对他们来说肯定是一个新机会，市场占有率会进一步提升。换言之，空调行业的马太效应会更加明显，呈现强者愈强、弱者愈弱的局面”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)