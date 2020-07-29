工业经济运行逐月好转 二季度持续恢复性增长

“上半年，我国工业经济各项指标先降后升，二季度运行状态逐月好转。”近日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍今年上半年工业通信业发展情况。综合来看，当前我国工业经济的基本面是好的，疫情对我国工业经济的影响总体是可控的，这种长期向好的基本趋势不会由于疫情的影响和国际经济下行的冲击而有所改变。

各项指标稳升

据工信部副部长辛国斌介绍，受疫情影响，今年前两个月规模以上工业增加值同比大幅下降13.5%，下降幅度巨大。按照党中央、国务院的统筹安排和部署，工信部采取积极行动，在2月初就开始启动全产业链的复工复产工作。按照以大带小、上下联动、内外贸协同的原则，着力打通国内产业链的断点卡点，工业生产秩序逐步恢复。到3月，工业增加值同比降幅收窄至1.1%。

随着疫情防控形势持续向好和复工复产扎实推进，各项政策举措的落地见效从二季度开始，工业经济呈现了持续的恢复性增长。4-6月规模以上工业增加值同比分别增长了3.9%、4.4%和4.8%。

“特别需要强调的是，这几个月的产销率一直保持得比较好，都在98%左右。市场销售明显回暖，企业预期也在向好。6月份制造业采购经理人指数（PMI）是50.9%，已经连续4个月处于荣枯线以上。这是一个非常重要的指标，反映了企业对经济预期的状况是有信心的，在全球来说也是一个非常重要的信号。”辛国斌表示。

从行业角度看，二季度超过半数行业实现正增长，其中装备制造业5-6月增加值增速分别达9.5%和9.7%。6月汽车产销量同比分别增长22.5%和11.6%。受基建投资复苏的拉动，原材料工业总体呈现平稳态势，受疫情冲击影响较大的轻工、纺织等消费品行业的产销也呈现回暖迹象。

疫情在对一些行业造成重大冲击的同时，也加快推进了数字经济、智能制造、生命健康等产业发展。据工信部运行监测协调局局长黄利斌介绍，上半年高技术制造业增加值增长4.5%，在前两个月猛降14.4%的情况下实现快速反弹，3月以来各月增速均保持在8.9%-10.5%之间，对工业增长贡献率明显提升。生物医药、电子及通信设备、医疗仪器设备等行业增加值同比分别增长13.8%、7.2%和27.2%，6月3D打印设备、智能手表、充电桩等产品产量增长超过40%。

“综合相关指标分析，二季度以来工业经济稳步回升，经济运行初步判断已经回归到了正常轨道。”辛国斌说道。

政策落地见效

谈及各项指标持续向好的原因，辛国斌表示，面对疫情严重冲击，国务院有关部门果断出台90余项政策措施，包括及时出台阶段性、有针对性的减税降费政策，降低企业用电用气成本等，今年以来减税降费累计超过1万亿元。一系列政策措施助力企业渡过难关，企业效益状况逐步改善，前5个月规模以上工业企业营业收入利润率比一季度提高1.06个百分点，5月利润同比增长6%。

同时，着力优化企业营商环境，上半年累计清偿拖欠民营和中小企业款项956亿元。开展制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业培育提升工程，实施中小企业数字化赋能专项行动，上半年规模以上中小工业企业累计增加值降幅比一季度收窄10.3个百分点。

在金融政策方面，三次实施普惠降准、定向降准，综合运用再贴现再贷款等措施，创新直达实体经济的货币政策工具，前5个月制造业中长期贷款余额同比增长19.6%。随着各项政策落地显效，前5个月规模以上工业企业营业收入利润率达5%，比一季度提高1.06个百分点，利润降幅收窄至19.3%，5月当月增长6%。中小企业的运行状况也同步有所好转。

随着国家扩大财政赤字和地方政府专项债规模、加大减税降费力度、强化稳企业金融支持等措施进一步落地，基建投资托底支撑作用将进一步发力，保就业促消费政策将持续显效，疫情催生的新产业新业态新模式为经济增长注入新动能。辛国斌表示：“有信心、有能力继续保持工业经济平稳向好的运行态势。”

不确定因素仍多

工信部表示，总的来看，随着常态化疫情防控措施不断优化，宏观政策效应逐步释放，我国工业通信业生产秩序基本稳定，主要运行指标好于预期。当前我国工业经济仍处在恢复期，考虑到全球疫情蔓延叠加经济下行影响，工业通信业平稳运行仍面临较大风险挑战。

“下半年有利条件与不利因素并存。当前国际疫情仍在蔓延，世界经济陷入深度衰退，国际贸易环境恶化已是不争的事实；国内常态化疫情防控任务仍然艰巨，需求恢复仍有一个过程，企业经营困难还是比较严重，洪涝等各种自然灾害也对经济复苏产生一些不利影响，汛情严重，下半年不确定性因素还是比较多的。”辛国斌表示。

不过也应该看到，积极因素也在集聚。上半年，电信业务总量同比增长19.3%。疫情催生的网上购物、直播带货持续火爆，在线教育、远程问诊等行业蓬勃发展，信息消费增长加快。5G等新型基础设施建设加快提速。据悉，工信部下一步将落实政府工作报告提出的各项任务，以推动供给侧结构性改革为主线，充分挖掘内需潜力和深化改革开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局，推动工业通信业平稳发展。

同时，5G的发展带动了集成电路的飞速发展。上半年我国生产的集成电路有1000多亿块，与去年同比增长16.4%，保持了较快增长势头。信息通信发展司司长闻库表示，下一步工信部将继续落实《国家集成电路产业发展推进纲要》，按照市场化原则，持续优化产业环境，推动协同创新，加快集成电路产业发展。充分发挥市场优势，引导产业链上下游协同创新，带动全产业链发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)