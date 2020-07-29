“李鬼”医院蹭热度乱象 几百家医疗机构含有“协和”元素

“阜外医院某县分院”“某县同仁医院”“华西医院某地分院”……近年来，一些医疗机构名称不规范、不严谨，使用未经核准的字样、故意仿造其他医疗机构名称，各种“李鬼”医院层出不穷，利用知名医院名称标识对患者看病就医造成误导，扰乱了正常的医疗秩序。

近日，国家卫生健康委等四部门启动专项整治，联合发布《关于进一步规范医疗机构名称管理工作的通知》（以下简称通知），要求严格排查清理违规医疗机构名称，对于申请登记含有协和、同仁、华山等知名医院相关字词的，无相关授权的，一律不予登记。

通知明确，医疗机构名称应当遵守《医疗机构管理条例实施细则》等规定的命名规则，与医疗机构类别、诊疗科目相适应，不得使用有损于国家、社会或者公共利益的名称，不得使用侵犯他人利益的名称，不得使用可能产生歧义或者误导患者的名称，不得利用谐音、形容词等模仿或者暗示其他医疗机构名称。卫生健康行政部门和市场监管部门要逐步建立完善知名医院字词库和名称禁限用字词库。

以协和医院为例，在全国几百家名称中含有“协和医院”的医疗机构中，既存在性质为事业单位或社会组织的正规医院，也有打着协和医院幌子的民办医疗机构。这些机构自称与协和医院存在合作关系或是协和医院的分院区，借用协和医院的知名度和信誉招揽患者，但事实上，被广泛认可的协和医院只有北京协和医院、华中科技大学同济医学院武汉附属协和医院和福建医科大学附属协和医院。

“我母亲就曾经上过当，以为自己去了华西医院的分院区，但其实那家医院是独立的医院，只是名字里有‘华西’两个字而已。”四川的彭先生告诉中国商报记者，自己所在的城市有好几家名称中带有“华西”字样的医院，很多人误以为那是四川大学华西医院的下属机构，实则却都是个人开办的民营医院，与四川大学华西医院毫无关联。

“因为这家医院不能刷医保卡报销，我们才意识到不对劲。”彭先生曾向母亲去过的这家民营医院求证是否与华西医院相关，得到了对方否定的答复。彭先生认为，尽管对方否认了自己与华西医院有联系，但医院名称中带有“华西医院”字样本身就是在打“擦边球”，存在误导引诱患者的违规行为。

除了在申请登记环节排查名称禁限用字词外，对于目前已存在违规命名的医疗机构，有关部门也将严格排查。通知明确，重点清理使用可能产生歧义或者误导患者的名称，利用谐音、形容词等模仿或者暗示其他医疗机构名称，含有外国国家（地区）名称及其简称、国际组织名称、跨国家名称、“国际”字样等情形。对于违规命名的，将依法指导其变更名称。

(责编：李都也(实习生)、李栋)