比特币成“货币” 美国有可能借此割全球的“韭菜”吗？

中新经纬客户端7月29日电 (宋亚芬 实习生龙昱茜)7月25日，美国联邦法院表示，虚拟货币比特币是华盛顿特区《货币传输者法》所涵盖的一种“货币”。受此消息影响，比特币价格周一突破10000美元，周二一度又突破12000美元。

针对美国联邦法院将比特币定义为“货币”的行为，有分析认为美国的金融体系可以利用比特币的法定地位大玩货币游戏，进一步割全球的“韭菜”。那么，是否有这种可能性？这一行为又会有何影响呢？

技术上，美国可能具备能力利用比特币聚集全球资本

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受中新经纬客户端采访时表示：“从所拥有的资源来看，美国有条件利用比特币来进行全球资产的配置。”

据盘和林介绍，比特币最早的交易市场在美国，再加上其发明人“中本聪”的身份一直非常神秘，有观点认为比特币是由美国发明并且普及的。据美国媒体的报道，美国相关职能部门可能已经囤积了十亿美元的比特币。而根据目前比特币最终数量进行估算，可能全球所有的比特币仅有2100万个，可见美国所拥有的比特币资源从全球来看都是举足轻重的。

中央财经大学中国互联网金融创新研究院院长黄震也认为，利用比特币吸纳全球资本，在技术上美国是可以实现的。

黄震还指出，美国宣布比特币的“货币”地位，可能代表美国拥有掌控比特币的条件了。“美国可能已经掌控了一定量的比特币算力，基于此才宣布它可以作为‘货币’使用。如果是这样，那么美国政府就可能通过比特币完成对全球资本的聚集。”

现实上，美国收割全球的“韭菜”可能性不大

不过，从现实上角度来说，盘和林认为，美国割全球的“韭菜”可能性不大。

盘和林分析称，如果美国想达到最后的“目的”，这个链条还需要一个关键环节，那就是美国必须出面强制要求其他国家承认比特币的结算，尤其是与关键资源(如石油等)相挂钩。在那个时候，美国才可以在比特币建立的货币体系里占据绝对的主动权。客观来看，虽然存在这种可能，而且美国也是最具有这个条件的国家，但是可能性并不是特别大。其原因在于目前许多国家都在努力摆脱美元的束缚，包括伊朗等国家都在探索属于自己的数字货币或者是和资源挂钩的资源货币，不一定会被迫认可比特币的价值。而没有了流通价值，比特币又能具有多大的价值呢？

黄震则强调，因为比特币具有匿名性，是一个封闭式的系统，所以全球的算力也是可以逐步转移到一些区域和国家的，不一定一直集中于美国手中。我们应关注之前已被挖出的比特币究竟在哪些地方分布，是否在市面上流通。

此外，黄震还表示，将比特币定义为“货币”可能是出于美国对自身情况的考量。现在比特币在美国的应用已越来越广泛，对比特币持有人的法律保护也是全球性问题，因此美国将比特币宣布为“货币”，在一定程度上是有全球性的示范意义的。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)