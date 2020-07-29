不靠房地产刺激，未来拉动中国经济增长靠什么？

中新经纬客户端7月29日电 (宋亚芬)在近日召开的房地产工作座谈会，“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”被再次重提。有关部门这次表态释放了什么信号？在全球疫情形势仍未结束的情况下，不靠房地产短期刺激经济，要拉动中国经济增长还有哪些短期和长期手段可以用？

当下重提有重要现实意义

基于中国疫情管控和复工复产的成效，市场信心正在恢复。上半年中国股市大涨，部分城市房地产市场也红火起来，销售量大幅回升。这或许也是有关部门再提“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”的重要背景。

中国政策科学研究会经济政策研究会副主任徐洪才对中新经纬客户端表示：“这个说法已经讲了好多次了，当下再次提及有特殊的现实意义。近期一些中心城市房价有回暖的迹象，因此我们要未雨绸缪，防止出现大幅的强劲反弹。因为房价大幅上涨对经济的副作用很大，不利于实体经济的稳定发展。”

“另外，高房价对老百姓的消费能力也是一个极大的伤害，将来泡沫一旦破灭的话，也是一个潜在的风险。所以要预微调，精准调控。这时候再提 ‘坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段’，是有针对性的，是打预防针。” 徐洪才补充说。

徐洪才认为，强调“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”有助于促进房地产市场的平稳健康发展，有助于引导资金有序流入到实体经济，特别是小微企业，有助于促进产业结构的调整和培育新动能。

提振中国经济短期、长期靠什么？

房地产市场曾经对拉动中国经济快速增长发挥了巨大作用，那么没了房地产这个巨大的“加速器”，未来拉动中国经济回暖还有哪些“加速器”可以用呢？

对此，中泰证券首席经济学家李迅雷在接受中新经纬客户端采访时指出，短期刺激手段主要靠基建，而长期则要靠内需。“拉动中国经济增长主要要靠投资，投资包括基建投资、房地产投资和制造业投资。受疫情影响，制造业投资目前总需求减少，基建投资肯定要起主导作用。内需方面，未来政府部门或会继续出台一些政策来刺激消费。”

据中新经纬客户端了解，随着中国疫情形势渐趋稳定，相关消费领域正在不断放开，并推出了鼓励跨省旅游、2.5天小长假等促销费政策。近日，北京市政府又二次发放了150万张政企消费券，重启消费季活动。

徐洪才则认为，经济的复苏还是要久久为功。

第一，修复产业链、供应链。产业链可以实现中国经济内循环和外部循环的畅通。第二，要创造更多的就业机会，这是稳定消费的一个前提。因为消费的平稳增长有赖于居民收入的稳步增加。第三，要通过深化改革，打造更高水平的营商环境，激活市场主体的动力和活力。第四，要加大创新力度，促进技术进步，培育新动能。第五，各项政策落实打通最后一公里是至关重要的，因此要提高政策的执行力。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)