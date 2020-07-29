围绕“万家+互联网”转型 华润万家发展线上业务

近日，以“数字赋能 决胜未来——数字化时代华润产业转型与发展”为主题的华润改革发展论坛在深、港两地举行，华润集团管理层和各利润中心负责人参加了此次论坛。华润万家总经理徐辉在此次论坛上分享万家的数字化发展战略，他指出公司正处在发展道路的“十字路口”上，要拥抱数字时代，成为高效率的零售企业。
今年6月29日，中国连锁经营协会发布《2019年中国超市百强榜单》，华润万家以951亿元的销售规模位居第一。华润万家方面表示，并没有自满于目前的成绩，其All in“万家+互联网”的态度也表明了要用创新来推动企业的持续发展。
围绕 “万家+互联网”转型战略 拓展线上渠道
“消费者拥有更‘多样化’的购物选择，更‘碎片化’的购物时间，更‘便捷’服务的需求。” 徐辉在论坛上指出当前消费群体发生了变化，也就是成长于互联网环境下的“后浪”消费者已经成为主流，这就要求万家必须加速拥抱数字时代。
在这样大背景下，零售行业呈现出线上线下融合的趋势，竞争也更加激烈，不论是互联网电商巨头还是新兴零售企业都在加速涌入。
为了更好服务消费者，近年来，华润万家加速建设自有线上渠道“华润万家APP”，并与京东到家、美团外卖、饿了么等第三方线上渠道展开合作，大力推进到家业务，不断延伸线下门店的服务范围。通过加速线上线下融合，在满足消费者需求的同时，也提升了门店的经营效率。
对于线上业务，华润万家总经理徐辉提出了明确的短期目标“要大力发展线上业务和万家APP，突破百亿规模。”截至目前，华润万家全国全业态已上线到家业务的门店超过2200家。
“万家+互联网转型应围绕门店商圈消费者展开，基于门店打造生态圈共赢的服务平台，聚合上下游及产业生态资源，连接消费者和商品/服务。” 徐辉总结道。
以消费者为中心 加大新技术在零售场景中应用
“我们不能抛开华润万家旗下3300家门店和消费者来谈转型。”关于在转型中的思考，徐辉强调到一定要坚持华润万家自身的服务定位：“要坚持聚焦一日三餐和居家生活场景，为广大消费者提供最便利的服务，为高端消费者提供最喜爱的购物体验。”
“零售本质并没有变化，依然是基于顾客价值的‘服务和商品’，从万家实体零售的资源配置格局来看，‘万家+互联网’是万家转型的方向，技术是助力和加速万家转型的‘手段和工具’ 。” 徐辉表示，通过充分运用创新技术，力争让华润万家成为效率最高的零售企业。
“商品+服务”的业务模式，其核心在于以消费者为中心。华润万家的科技创新始终离不开服务消费者需求这一目标，希望通过消费者需求驱动来应用新科技，避免跟随性创新或盲目创新。其中，在消费者到店、购物、结算、服务等环节，华润万家加大了对新技术的创新运用。例如：通过自动收银机、刷脸支付、扫码购、电子价签、多媒体显示屏、电子收银小票和发票、到家服务等零售业成熟技术的支持，打造门店智能化升级。
徐辉最后总结：“保持战略定力，坚守零售本质，以转变思想驱动创新发展，以技术创新助力转型升级。” （牛广文）
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