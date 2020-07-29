黑龙江省商务厅厅长康翰卿：全力稳住外贸外资基本盘 多措并举激发释放消费需求

黑龙江省商务厅党组书记、厅长康翰卿。焦洋 摄

人民网哈尔滨7月29日电（方圆、韩婷澎、苏靖刚、刘佳） 商务工作在落实“六稳六保”工作任务中责任重大，“六稳”中稳外贸、稳外资，“六保”中保市场主体、保产业链供应链、保居民就业等与商务工作密切相关。

日前，黑龙江省商务厅党组书记、厅长康翰卿在接受黑龙江省人民政府网专访时表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，黑龙江省经济社会各个方面都受到了巨大的冲击，全省城乡居民米、面、油、肉、菜、蛋、奶等生活必需品供应受到巨大影响。省商务厅将确保市场不断供、不脱销，满足人民群众日常生活需要，作为第一位的民生责任，全力做好相关工作。

保市场供应：心中有底、手中有货

康翰卿说，新冠肺炎疫情初期，生产、运输、销售各个环节都出现问题，人民群众生活必需品供应受到巨大压力，黑龙江省商务厅第一时间成立了保供专班，全力组织货源，加强市场监测，确保了疫情期间居民生活必需品供应充足。

省商务厅建立了日监测报告制度，对可能出现的市场抢购、脱销断档等异常情况进行预警。加强市场分析研判，多方组织货源，及时掌握库存情况，做到心中有底、手中有货。发挥政府调控作用，会同省发展改革部门下发做好冬春蔬菜储备投放和蔬菜市场供应工作有关通知，指导督促各市（地）落实“菜篮子”市长负责制，根据本地市场情况，适时择机投放地方储备蔬菜和猪肉。

为适应疫情防控需要，省商务厅积极指导企业拓展线上供应新渠道。通过第三方交易平台、自建线上平台或建立微信群等方式，提供“无接触”（投递）销售配送到家（小区）服务，解决快递物流配送最后“一百米”问题，保障市民日常生活消费需求。

落实“六稳”“六保”：迎难而上，主动作为

疫情期间，全省商务领域企业复工复产遇到巨大困难，受世界各地疫情影响，外贸、外资企业面临供应链断裂、市场订单不足等风险，全省对外贸易、吸引外资面临巨大的挑战。康翰卿介绍，面对困难和挑战，省商务厅迎难而上、主动作为，多措并举推动外贸外资工作，全力稳住外贸外资基本盘。

康翰卿介绍，省商务厅把握国家政策窗口期，梳理稳外贸、稳外资、促消费、支持中小企业健康发展等100余条政策措施。积极利用“双稳基金”和担保货款风险补偿政策帮助企业解决融资问题。截至7月13日，省商务厅累计推送企业68批16286家，贷款需求582.3亿元，有7693家企业共获得216.1亿元贷款，有效地推进了企业的复工复产复能。

同时，省商务厅分别成立了稳外贸、稳外资、促消费工作专班，细化内贸、外贸、外资、开发区企业类别，制定出台了一系列有针对性助推企业复工复产指导意见，在全国率先出台了帮助外贸企业应对疫情实现平稳健康发展的政策意见，从帮助外贸企业复工复产、贸易救济、展会补贴和信保支持四个方面给予企业支持。截至目前，帮扶外贸企业800余家，支持资金近2500万元。

受疫情影响，企业停产停工，经营受阻，物流不畅，供应和销售两端都出现问题，在这种情况下，省商务厅加大了对企业面对面服务的力度。康翰卿介绍，对重点联系的企业建立了省市两级重点企业联系机制，帮助企业解决了急需的防护物资供应、原材料采购、物流配送、员工返岗等现实需求。先后与中行和建行联合出台了25条稳外贸金融服务措施。出口信用保险实现阶段性降低保险费率，平均费率降幅超15%，小微企业降幅超30%。

康翰卿表示，针对招商引资“请不进来”“走不出去”的实际困难，通过互联网方式招商、洽谈、签约，目前来看取得了明显成效。省商务厅建成了全国首个省级招商引资大数据平台，将这个平台打造成为“投资龙江第一站”“精准招商工具箱”“项目调度作战图”，用科技助力精准招商。搭建了“龙江商企通”和“龙江云展会”两个服务平台。在“商企通”平台上企业、金融机构、政府直接对话，开展业务咨询和服务，目前已有800余家企业和40余家金融机构上线对接。

据统计，2020年上半年各市（地）线上招商1万余次，其中网上招商活动625次，新签约项目870个，签约额超过4899亿元，梳理合作线索近2000条。

稳住外贸、外资基本盘：推动外资增长和招商引资全面发力

为巩固来之不易的成果，保持全省外贸外资基本盘稳定，康翰卿表示，下一步，省商务厅将着重在几方面发力：

在稳外贸方面，一是重点在自贸区、跨境区、互贸区建设方面发力，培育外贸新的增长点。二是提升外贸出口能力，培育转型升级基地。三是创新服务模式，帮助企业解忧纾困。四是优化营商环境，提高贸易便利化水平。

在稳外资方面，进一步加大专班推进力度，推动外资稳定增长和招商引资全面发力。发挥黑龙江自由贸易试验区、跨境经济合作区以及国家级开发区等对外开放平台载体作用，引进落地一批外商投资标志性项目；进一步提升智慧招商水平。发挥好招商引资大数据平台作用，让投资者与项目之间的匹配更精准、更便捷，加强对招商工作人员的培训，让大家会用、爱用。此外，考虑选择部分重点市地县区，尝试运用包括网上直播在内的多种新型传播方式，开展投资环境和招商项目的全方位推介，并做好线下考察服务。

激发释放消费需求：主动引导消费、激活消费

“消费已经连续6年成为我国经济增长的第一动力，消费在国民经济发展中的作用越来越重要。”康翰卿说，和全国一样，疫情对黑龙江省消费市场也产生了巨大的冲击。省商务厅在做好疫情防控工作的前提下，开展了应对新冠肺炎疫情影响搞活流通促进消费系列活动，积极推进商贸领域企业复工复产、复商复市，主动引导消费、激活消费，加快消费恢复性增长。

5月22日，“约惠初夏 龙江购物节”系列活动全面启动并取得了明显成效。活动期间，全省实现网络零售额47.6亿元，同比增长27.4%；参与促消费活动的实体门店日均销售额较促销前增长76.8%；全省销售汽车4.6万台，实现销售额41.3亿元。“家政有约”网上对接活动激发家政服务消费需求，累计培训6510人次，对接就业2114人。

2019年以来，直播带货火爆全国。省商务厅组织了“云上High购”10小时大直播、“龙江带货官”等系列直播活动，各类直播场次达2.4万场，8位市（地）领导和190位县、市、区长化身“主播”“带货官”走进新媒体直播间为家乡产品代言，直播商品8.8万个，农产品直播商品达1.8万个，对传统电商和实体企业转型的引领作用十分明显。

按照省政府确定的“省市资金引领、金融机构出资配合、商家打折让利”模式，加强与金融机构合作，以消费券和刷卡方式重点支持零售、餐饮、住宿、汽车、旅游业发展。截至6月30日，政府消费券共投入资金8980.5万元，拉动消费7.6倍。让老百姓得到了真金白银实惠的同时，还有效促进了消费回流和人气回升。

康翰卿表示，下一步，省商务厅将持续在扩大内需、促进消费方面采取有效措施，切实把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，为全省经济社会发展注入新的活力。

一是在电商让利惠民、线下商超实体促销、汽车促销等方面持续发力，巩固活动成果，扩大消费规模。充分发挥网络直播产业在扩大商品销售、促进就业、带动传统产业转型升级的重要作用，为全省新经济、新业态发展积聚新动能。

二是在推动城市消费方面持续发力，推动便利店连锁化发展，推动菜市场标准化改造。抓住哈尔滨市中央大街被批准为第二批国家级步行街改造升级试点的机遇，推动省级步行街改造提升，使步行街成为消费升级的新平台。

三是在挖掘农村市场消费潜力上持续发力，立足商务职能，大力开展消费扶贫和乡村振兴工作，今年争取再把黑龙江省6个县纳入国家级电子商务示范县，争取国家财政支持资金8000万元，以提升农村公共服务体系建设，完善农产品出村进城渠道，创新农村电子商务模式，提高农民收入，提升农村消费潜力。

四是结合商务部、财政部等7部委联合发布的《开展小店经济推进行动的通知》的精神，开展调查研究，研究制定《促进黑龙江省“小店经济”稳步发展的指导意见》，助推“小店经济”复苏。

(责编：刘佳、李昉)