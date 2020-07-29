上半年全国累计办理出口退（免）税8128亿元 助稳外贸基本盘

人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）今年上半年，我国外贸出口自4月份起连续三个月保持同比正增长，变化的背后，离不开税收力量发挥的重要作用。

记者从国家税务总局了解到，今年上半年，税务部门认真落实党中央、国务院决策部署，帮助企业用足用好出口退税政策，从增进出口退税便利化、加快出口退税速度等方面推出一系列举措，促进出口退税提速增效，上半年全国累计办理出口退（免）税8128亿元，有效减缓出口企业资金压力，降低出口企业资金成本。

政策加码

扩容活水池 企业添信心

新冠肺炎疫情爆发以来，国家出台了提高出口退税率、支持出口转内销等一系列帮扶政策，帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单。

今年3月，国家税务总局会同财政部联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。其中，有1084项产品的出口退税率提高到13%。税收新政第一时间为企业发展注入“活水”。据统计，截至6月底，全国已有近2.5万户出口企业享受到了此项政策红利，为外贸企业提供了强大的支撑力量。

“7700多万元的出口退税款很快就到账了，在这种特殊时期及时缓解了我们的资金压力，让我们有更大的底气应对疫情挑战。”东莞市德普特电子有限公司财务总监于建明拿起财务账本，向记者分享该公司困局缓解的“外援助力”。由于疫情影响，一季度该公司订单下降影响到企业资金流，让原本蓄势升级优化手机售后保税维修工作线的公司碰了壁。“在我们想方设法解决资金难题的时候，税务部门给我们带来了好消息。”于建明介绍说。

随着疫情在全球的不断蔓延，国际市场需求不断萎缩，与国内强有力的经济复苏形成了鲜明的对比。不少外贸企业也将目光转向了“内销市场”，税务部门及时为企业送上“补给”。

位于云浮市的广东欧亚家居有限公司常务副总经理练玉山告诉记者，疫情期间，受“宅经济”的启发，公司转投国内市场，“今年以来，我们享受了出口退税款659万元及社保费减免224.4万元，这给我们转战国内市场提供了资金支持。”练玉山说。

退税提速

跑活资金流 企业添动能

“当天申报，当天就审核完，退税款第二天就到账了。”东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司财务负责人覃女士为税务部门高效率退税点赞，“1100多万元退税到账，保障了企业资金流转，让我们对复工复产、战胜疫情有了信心和底气。”

资金链是企业的生命线，疫情期间，珠海税务部门实行出口退税“专人审批”“随到随审”等制度，进一步压缩各环节办理时间，将全市办理平均时间压缩到3天。

为加快退税速度，各地税务部门积极开通出口退税绿色通道，推行出口退税“网上办”“无纸化”等“非接触式”办理，持续提升出口退税平均办理时间，跑活企业的资金流。

“出口退税资金很快就到账了，这种时候，我们深切感受到了背后的强大税务支撑。”安徽省广德市中隆轴承有限公司负责人胡先生说。公司的产品主销欧美等海外市场，多是疫情严重的地方，而在国内，税务部门通过在线远程指导，不用见面，就能让企业安全地收到退税款。“累计360多万元的退税款给了我们充足的资金支持，和国外工厂谈合作时，我们的底气更足了。”胡先生笑着说。

“非接触式”办税安全又高效，帮助企业资金加速流转。据统计，自2月10日推行出口退税事项“非接触式”办理以来，全国约30万户企业通过“非接触式”方式办理退（免）税6296亿元。退税加速度换来企业的信心指数，出口退税“容缺”办理在此再添一把力。

记者了解到，上半年，全国共有约1.1万户新办出口企业享受到了“容缺”办理的服务红利，取得退（免）税近100亿元，切实降低了办税成本，将资金及时“盘活”到企业手中。

服务提质

探索新机制 企业添保障

近日，安徽省江北产业集中区税务局接到了芜湖东南亚国际贸易有限公司财务负责人殷小红打来的感谢电话。“我们原本只提交了1300万元出口退税申请，没想到税务部门主动告知我们，通过税收大数据分析我们应该还有700万元认证通过的发票没有及时申报退税，经过核对，果然如此，真是个大礼包！”殷小红高兴地告诉记者。

税收大数据在出口退税中的运用，让税务部门的服务变得更加主动、及时和精准。疫情背景下，企业经营风险加大，针对部分外贸企业不能及时收到货款，收汇风险增加的问题，宁波市税务局与中国出口信用保险公司宁波分公司在慈溪市试点开展出口企业“税保协动”专项服务活动，推出“共享理赔数据”“理赔视同收汇”等合作服务项目。

“我们遇到一个大客户拖欠了公司将近169万美金的货款，中国信保赔付了货款80%的损失，税务部门随即直接上门为我们‘一对一’辅导，让我们及时取得了相关证明材料，顺利完成了退税。”果蔬食品出口企业海通食品集团有限公司综合部部长方其锋告诉记者。新机制的建立，避免了企业因外销坏账影响出口退税的申请，消除了企业不能享受出口退税政策的后顾之忧。

中国税务学会副会长李万甫表示，税务部门持续优化税收营商环境，在企业的涉税负担上做“减”法，在涉税红利上做“加”法，努力让沉睡资金在企业中“活”起来，撬动外贸企业的竞争力和市场活力，为海外市场的开拓发展提供源源不绝的动力。

(责编：车柯蒙、孙阳)