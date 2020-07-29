嘀嗒出行推出租车电子发票 实时关联计价器

人民网北京7月29日电 （记者乔雪峰） 7月29日，嘀嗒出行“出租车智慧码”新增电子发票开具功能，在全国首次实现出租车电子发票金额与车内计价器实现实时关联。
据介绍，用户乘坐出租车不仅可在行程中预先提交电子发票请求，也可在行程结束后从“出租车智慧出行”微信小程序中，在线申请开具行程电子发票。嘀嗒出租车电子发票首先在西安落地，目前，西安全量公户出租车均已上线电子发票服务。
对于乘客而言，出租车电子发票免去了因发票遗失无法报销的困扰，也省去了在车内等待出票而耽搁的时间，更加方便和高效；对出租车司机而言，电子发票简化了他们的工作流程，提升了出车效率；而对出租车行业而言，电子发票不仅可以解决一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题，也可减轻日常运营成本，还有助于智能税务管理。而这也将成为传统巡游出租车行业数字化转型的重要一步。
对此，嘀嗒出行负责人表示，随着出租车智慧码在全国推广的逐步深入，未来将有更多城市的出租车乘客，能够享受到电子发票带来的便捷又省心的出行体验。
值得一提的是，嘀嗒出租车电子发票后续还将引入ETC金额，将高速费、过桥费等费用自动计入电子发票中。并且还可实现同一出租车公司的所有行程的车费合并为一张发票，从而为传统出租车出行体验的数字化升级再添羽翼。
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