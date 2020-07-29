今明两年百万青年技能培训行动将开展职业技能培训200万人次以上

人民网北京7月28日电 （记者林露）记者今天从人社部了解到，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施职业技能提升行动，推进大众创业万众创新，全面提升广大青年职业技能水平，促进高校毕业生、青年职工等青年群体就业创业，人力资源社会保障部、财政部、共青团中央近日联合印发实施《百万青年技能培训行动方案》（以下简称《行动方案》）。
《行动方案》提出，各地要以“百万青年长技能，促进就业见行动”为主题，以高校毕业生和其他青年群体为培训对象，大规模组织开展青年职业技能培训。2020年至2021年，面向各类青年群体开展职业技能培训200万人次以上，提高青年就业率和创业成功率，扩大和稳定青年就业。
《行动方案》强调，组织实施好六大培训计划：一是青年学徒培养计划。组织企业新招用高校毕业生或在职青年职工等参加1年以上的企业新型学徒制培训。2020年至2021年，对组织高校毕业生等开展企业新型学徒制培训的，给予企业每人每年5000元以上的职业培训补贴。二是青年以工代训计划。把企业青年职工作为企业稳岗扩岗专项支持计划的重点对象，大力开展以工代训，实现以训稳岗，并按规定给予企业职业培训补贴。三是青年技能研修计划。以企业、技工院校和技能大师工作室等为载体，开展青年技能研修培训。有条件的地区，可提高对技能大师工作室的补贴标准，补贴资金从就业补助金列支。四是青年创业培训计划。面向有创业意愿的城乡青年，开展有针对性的创业培训。强化落实创业担保贷款、税费减免等扶持政策，对创办企业成功且经营稳定的，按规定给予创业补贴和优先贷款支持。五是青年新职业培训计划。立足青年特点，重点开展人工智能、大数据、云计算等新技术培训，媒体运营、网络营销等新职业培训，以及网络平台就业创业等新业态培训。鼓励各类平台机构将培训与推荐就业紧密衔接。六是青年职业技能竞赛计划。广泛组织各级各类职业技能竞赛，实现以赛促训。积极组织青年参加中华人民共和国职业技能大赛、世界技能大赛、“振兴杯”青年职业技能竞赛等竞赛活动。
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