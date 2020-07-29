春风拂疫焕生机 服务惠企暖人心

靠前作为，主动担当。今年上半年，全国各级税务机关紧紧围绕“优惠政策落实要给力，‘非接触式’办税要添力，数据服务大局要尽力，疫情防控工作要加力”的“四力”要求，扎实开展“便民办税春风行动”，战疫情助复产优服务促发展，确保战疫有实绩、数据有效力、服务有升级，努力为统筹推进疫情防控和经济社会发展、全面做好“六稳”“六保”工作作出积极贡献。

线上线下齐发力 帮扶企业纾困解难

落实落细各项税费优惠政策，不断拓展“非接触式”办税缴费服务，各级税务机关为疫情防控积极发挥税务力量。

“前些天客户寄来的发票认证遇到问题，我们急得不得了。通过微信自助咨询，很快解决了问题，真的是太方便了！”上海名流汽车销售有限公司财务主管乔燕春感慨道。

上海市税务局开展远程辅导咨询，纳税人可通过税务网站、微信和12366纳税服务热线“三位一体”的智能咨询系统，享受24小时不间断“自助式”咨询服务，提升了咨询服务体验。

在北京，从申请备案到完成退税的全过程，已实现全流程网上办理，平均退税审核时间缩短至5个工作日以内，审核效率提升30%。航美传媒集团有限公司的税务总监麻露鹭体验了全流程办理后高兴地说：“在税务人员远程指导下，我们一个小时就完成了企业备案，既节省成本，又提高效率！”

在江西，税务部门编制了江西省“非接触式”全程网上办税缴费事项清单，积极引导纳税人通过电子税务局、手机APP、微信、支付宝、自助办税终端等“非接触式”渠道办理税费业务。今年2月份以来，全省税费业务“非接触式”办理率已达77%，纳税人网上申报率达到99%。

“线上”办税事项不断拓展，“线下”现场服务也在持续优化。河北省税务局在全省配备自助办税终端3477台，推进“自助办”进企业、进社区、进市场，为市场主体营造了良好的税务服务环境。上半年邮寄发票6.3万户次，并在全省范围内对A级纳税人免费邮寄。

在甘肃，税务部门和银保监部门携手抗疫加大“银税互动”力度，梳理全省受疫情影响困难较大的住宿餐饮、批发零售等四大行业企业名单共2.8万户，及时对接各银行业金融机构，确保贷款投放高效精准。截至6月底，通过“银税互动”为全省1.63万户企业发放贷款620多亿元。

7月1日，山西省税务局发布办税事项“限时办结”优化提速清单，将发票办理、申报纳税、税务注销等11类48项办税事项的办理时间再提速，平均提速30%。

在山西省晋中市榆次区税务局办税服务厅办理增值税发票增量业务的晋中恒博贸易有限公司财务人员郑红梅介绍，她们公司主要做贸易订单，6月底不少合作单位运营恢复正常，公司用票量猛增。有些客户还特别着急，当下签合同就得带发票过去，才能及时付款。“这次税务部门‘限时办结’优化提速，增票业务从原先的5天时间改为当下办结，为我们公司留下了许多重要客户。”山西祥和全通物流有限公司财务人员李霞同样为税务部门“限时办结”点赞。她说，这次来办税服务厅办理注销业务，由原来的20个工作日提升为3天内办结，给企业注销带来极大便利。

疫情发生后，税务部门多次延长纳税申报期限，依法为纳税人办理延期申报、延期缴纳税款，持续为纳税人缓解资金压力，帮助纳税人、缴费人渡难关，助力经济平稳运行。

共享共建助复产 数据分析“望闻问切”

盘活数据资源、挖掘数据价值、拓展数据应用，疫情发生以来，税务部门发挥税收大数据优势，从供销链、上下游两端全面深入分析，保市场主体、保产业链供应链稳定。3月18日至6月30日，全国税务系统支持企业复工复产累计成交金额196亿元。

湖北税务部门开发“助力企业复工复产信息平台”，为供需双方提供信息匹配服务。“税收大数据太给力了。按照刚刚签订的合同约定，公司的年销售额将达4320万元，不仅弥补了因疫情造成的损失，甚至达到去年销售额的150%！”湖北超音速电子有限公司财务经理胡宏焱高兴地说。

受国外疫情影响，湖北超音速电子有限公司的出口业务陷入停滞。鄂州葛店经开区税务局运用税收大数据，匹配到了有采购需求的河南许继仪表有限公司，在鄂豫两地税务部门联动下，两家企业签订了采购合同。

在制造业大省广东，大数据更是税务部门为企业“牵线搭桥”的得力帮手。广东税务部门开发建设产业链智联平台，让困难企业可以自助搜索联系，更加高效。截至7月28日已有2000多户企业在平台上使用“寻找货源”的搜索功能共1万多次，通过平台发布了4400多条产品信息和1200条寻货需求，随着平台的持续推广，越来越多的粤鄂两地企业更好实现复工复产达产。

税收大数据的妙用远不止“牵线搭桥”，在助力各级政府科学决策上也成效显著。“税收大数据为疫情期间湖北经济运行‘战时调度’发挥了重要作用。权威、合理、快速，是我们把增值税发票数据作为监控企业复工达产指数的重要原因。”湖北省发展和改革委员会综合处负责人易斐说。

山东省税务局从税务登记和增值税发票这两个关键数据入手，创新运用大数据思维和工具，强化经济产业链条的供需分析，在全国率先推出税收经济指数体系，通过“纳税主体活力指数”、“纳税主体发展指数”和“纳税主体盈利指数”三大类16个分项指标为经济运行“扫描画像”，实现对宏观经济、税收走势和税收征管的先导性、指向性研判，有效引导市场主体经营行为，激发经济“细胞”活力。

在2020年“便民办税春风行动”中，税务部门还积极加强与发改、工信、财政、人社、医保、交通、农业等部门的对接，采取更精准有效的措施服务纳税人。

担当作为促发展 服务国家发展战略

共建“一带一路”，助力脱贫攻坚，支持区域发展……今年以来，全国税务系统以更高站位服务国家发展战略，推动经济社会健康发展。

发布政策指引，更好服务脱贫攻坚。从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力、推动普惠金融发展、促进“老少边穷”地区加快发展、鼓励社会力量加大扶贫捐赠等六个方面，梳理110项推动脱贫攻坚的税收优惠政策，助力脱贫攻坚，为做好“六稳”“六保”工作打下坚实基础。

建立合作机制，更好服务共建“一带一路”。通过视频形式举办“一带一路”税收征管合作机制会议，进一步推动合作。上线合作机制官方网站，为全面介绍合作机制信息、集中展示“一带一路”税收合作成果提供平台。

强化部门联动，更好支持区域发展。配合有关部门进一步研究和落实支持国家重大区域发展战略的税收措施。如长三角企业跨省迁移税收业务实现即时办结，企业可直接在长三角区域内办理迁移手续，办理时间从原先的五到十个工作日缩短至“秒办”。

便利出口退税，更好支持外贸出口。扩大出口退税无纸化申报范围，进一步压缩出口退税办理时间。如江苏省邳州市税务部门大力拓展“容缺办理”，简化实地核查方式。天津、河北、黑龙江、浙江、河南、安徽等地税务部门上半年平均出口退税时间在税务总局要求的8个工作日基础上进一步缩短。部分省市实现了合同备案、扣缴申报、协定待遇备案、对外支付联合电子化等业务在线办理。

国家税务总局税收科学研究所所长谭珩表示，坚持以纳税人、缴费人需求为导向，税务部门一直走在优化办税缴费服务、提升满意度和获得感的路上。下半年，全国税务系统将继续按照“便民办税春风行动”的总体部署，紧扣时间节点抓好各项措施的落实落地，让纳税人办税更省心、更顺心、更舒心。

(责编：车柯蒙、孙阳)