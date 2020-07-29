人民网北京7月29日电（记者夏晓伦）28日，北京金控集团与上海浦东发展银行签署战略合作协议。北京金控集团党委书记、董事长范文仲，党委副书记、董事孟振全，首席运营官王磊，首席投资官闫小雷，浦发银行党委书记、董事长郑杨，副行长崔炳文，浦发银行总行相关部门领导和北京分行有关负责人参加签约仪式。

签约仪式现场。

签约仪式上，双方深入交流了近期业务合作情况，表达了进一步深化战略合作的意愿。双方表示，将按照“平等互利、优势互补、资源共享、合作共赢”的原则，充分发挥金融科技和综合服务优势，围绕区域重大项目、重点产业开展合作，推动实现“智慧政务在身边”，发展普惠金融，助推区域内经济高质量发展。

据介绍，北京金控集团自成立以来，以金融科技为依托，重点布局三大业务板块：以持牌金融机构为“骨架”，打造国有金融资本管理运营平台；以投资基金体系为“肌肉”，打造首都金融稳定发展基金体系；以金融科技为“大脑”，建设科技驱动、面向未来的多层智慧金融服务体系。浦发银行自建行伊始，坚持以客户为中心，科技引领，打造数字生态银行，积极探索金融创新，资产规模持续扩大，经营实力不断增强，架构起全国性、国际化商业银行的经营服务格局。

下一步，双方将以金融科技创新为依托，携手开展大数据应用探索，促进数据领域多元合作；发挥科技优势，强化普惠金融服务支撑；建立全维度合作通道，全面开展业务交流合作。

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