英中贸易协会赵汤：中英企业经贸创新合作态势强劲

人民网北京7月29日电 （记者 王醒）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰 育新机——中英经贸合作与创新发展“金台圆桌研讨会，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

英中贸易协会（CBBC）中国区总裁赵汤在会上表示，自1953年英国贸易先遣团访华至今67年来，英中贸易协会一直是促进英中关系的践行者，重点是发展两国间的贸易和投资关系。

图为英中贸易协会（CBBC）中国区总裁赵汤（参会嘉宾供图）

赵汤在会上列举了一组数据：2019年，英国对华出口商品达到创纪录的265亿英镑，占英国商品出口总额的7.1%，双边贸易额超过700亿英镑；投资方面，2000年至2018年，英国获得的中国外商直接投资也在欧洲国家中居于首位；英国大型跨国公司与中小企业在华开展业务投资达数十亿美元，创造数万个就业岗位。

“这些数据描绘了一幅非常积极的画面，当我们每日在这个领域工作时，你们会像我一样看到这种积极的态势反映在多家英国和中国的企业和个人身上。”赵汤说。

除了贸易和投资，赵汤还介绍了英中两国在文化艺术和体育领域的合作与联系。例如，深圳的维多利亚和艾伯特博物馆，上海的泰特美术馆，北京的蛇形画廊，以及英国曼城的母公司城市足球集团在成都投资的足球俱乐部……

“在创新方面，两国大学之间的合作水平不断提高，企业之间也在探索新的合作方式，比如英国石油(BP)携手滴滴在中国建设充电基础设施。阿斯利康公司最近还在无锡与当地政府合作建立了一个新的健康技术孵化器，该孵化器将协助更多国内外生命科学公司入驻、孵化和发展，目前已有10家创新公司进驻。”

赵汤表示，英中两国之间的经济、贸易和创新合作已经非常强劲，如果继续得到支持，将会迎来更加蓬勃的发展。

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