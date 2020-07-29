北京市科委许心超：中英科技创新合作不会停 机遇远大于挑战

人民网北京7月29日电 （记者 杜燕飞）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰 育新机——中英经贸合作与创新发展金台圆桌研讨会”，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

北京市科委副主任许心超在会上表示，中英科技创新合作不会停止，机遇远大于挑战。未来，中国与英国可围绕数字经济等重点领域，通过搭建创新平台、推进重点项目落地、举办交流活动、加强人才合作交流等方式深化创新合作，推动“黄金时代”走向久远。

中英科技创新合作基础良好

2017 年，中英两国政府（科技主管部门）共同发布《中英科技创新合作战略》。这是中英联合制定的首个双边科技创新合作战略，为中英科技合作描绘了美好的蓝图。

在搭建创新合作平台方面，许心超表示，北京市科委支持启迪科技服务有限公司在京建设“北京剑桥创新中心”，利用启迪控股与剑桥大学三一学院共建的“中英剑桥启迪科技园”海外平台，采用“双城双园”模式，引进英国前沿技术项目落地北京、推动两地人才交流与合作、服务北京市企业走出去、举办各类创新活动、为创新主体提供各类服务。

同时，北京市科委还支持龙门创将（北京）科技发展有限公司建设“龙门创将北京创新中心”，聚焦生物医药与大健康、人工智能与数字经济、大数据与金融科技、环境保护与可持续发展四大领域方向，精准对接跨境技术转移与创业合作需求，拓展全球科技创新合作“新”通道。

在推进重点项目落地方面，许心超介绍说，自2018年北京市科委与励讯集团签署战略合作协议以来，在科创中心顶层设计、国际第三方评估、学术交流等方面开展多层次合作，促进了重点领域内顶尖学术资源的流动和融合。同时，也推动英国阿斯利康公司在京设立研发中心，推动英国阿斯利康公司“中国北部总部”落户北京，推动其与北京市相关部门建立“胸痛中心”“肺癌早期筛查平台”。

中英两国科技创新合作机遇大

在许心超看来，中英科技创新合作不会停止，机遇远大于挑战。

一方面，英国本身的科技创新体系需要全球化支撑。英国科技创新优势在于前端研发，创新链后端需要融入全球产业链，进行产品的生产制造和市场推广。另一方面，疫情之下，中英两国未来新经济增长点主要依靠新兴科技支撑。两国加强科技合作，可以为各类企业、尤其是中小企业的生存和发展带来新机遇。

许心超认为，数字经济是中英两国重点发展的产业之一。此次突如其来的新冠肺炎疫情激发了数字经济的异军突起，催生了智慧医疗、城市管理、互联网办公、线上教育、产业升级、虚拟平台、无人经济等新业态、新模式，为疫情防控发挥了重要支撑作用，为经济发展开辟了新蓝海。

“英国数字经济产业发达。在剑桥启迪科技园数字科技研发中心，入驻了多家英国数字经济企业。在启迪纽卡斯尔科技园的会员单位中，也有一大批数字经济创新企业。”许心超表示，这都是未来中英深化数字经济合作的良好资源和基础，中英两国在数字经济等重点领域科技创新合作机遇无限。

优化政策环境助力中英数字经济合作

许心超表示，目前，北京市不断优化政策环境，推出多项新举措助力数字经济产业的发展与开放合作。

第一，北京市委、市政府联合发布《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》（2020年 6 月），围绕新基建、新场景、新消费、新开放、新服务分别提出了相关的政策措施，系统推进新业态、新模式发展。

“目前，北京市科委负责牵头推进新场景建设，对外发布了《北京市加快新场景建设培育数字经济新生态行动方案》，明确了未来一段时期本市场景建设主要思路，即‘一个牵引、一条主线’。”许心超说，“新场景方案”面向“智能交通、智慧医疗、城市管理、政府服务、线上教育、产业升级、央企服务、科技冬奥”等10 个重点方向，明确了“十百千”发展目标，即建设“10+”综合展现北京城市魅力和重要创新成果的特色示范性场景，复制和推广“100+”城市管理与服务典型新应用，壮大“1000+”具有爆发潜力的高成长性企业。

第二，推动跨境数据流动，助力数字经济发展。数据要素有序流通是数字经济健康发展的必然要求。许心超介绍，北京市在推动服务业扩大开放中，充分认识到数据安全有序流动的重要性。目前正在加快推进“跨境数据流动试验区”落地，努力把北京打造成全球数字贸易先导区，为数字经济全球开放合作营造良好的环境。

“中英科技创新合作机遇无限，未来双方可围绕数字经济等重点领域深化创新合作。”许心超说。

(责编：杜燕飞、王宇鹏)