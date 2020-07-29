英国中华总商会张进隆：推动中英经贸合作 共同助力经济全球化发展

人民网北京7月29日电 （记者 杜燕飞）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰 育新机——中英经贸合作与创新发展金台圆桌研讨会”，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

英国中华总商会主席张进隆在会上表示，英国中华总商会（以下简称“英国中总”）自 2012年成立以来，积极发挥推进器和粘合剂作用，致力于推动中英两国民间文化交流、商贸往来、经济合作，增进两国人民的了解和友谊。

英国中华总商会主席张进隆在会上发言。人民网于凯摄

张进隆介绍，英国中总已主办两届“中英企业家峰会”。自2017年英国皇家项目“龙门创将”落地中国，已连续主办三届中国赛区大赛，英国中总为之提供全程策划、运营和实施。

“目前，‘龙门创将’为中国 46792 位创业者对接全球资源，实现融资额16.32 亿元人民币。”张进隆表示。

张进隆说，为推动中英全面合作，英国中总已在北京设立了“中国代表处”，加大与中国中小微企业、工商业界等社会组织联系，为中英中小微企业的对接与合作搭建平台；为加强新冠疫情常态化下中英相互投资和商贸合作，英国中总计划在海南省注册投资和国际商务贸易公司，旨在为修复中英因疫情造成的产业链断裂，推动有条件的复工复产，拉动社会就业做出应有的贡献。

在教育领域，据张进隆介绍，目前英国中总已将英国一所优质 K12 学校引入中国，即将落地广州；帮助福建一所著名高校与英国一所商学院完成两校多方面内容合作的办学谈判，促进双方交流互鉴，联合培养更多优秀人才，为中英全方位合作提供后备力量。

为推动中英金融科技和绿色金融领域的合作，张进隆认为，中英在金融科技和绿色金融领域互补性很强，合作前景广阔。

“从历史看，英国是世界创新强国，处在全球科学研究的前沿，具有很强的科学研究和创新实力。中国正处在加快创新驱动发展、深化改革开放的进程中，市场庞大、产业体系完善、多样性消费需求旺盛，孕育着巨大的、前所未有的合作空间。”张进隆说。

在文化交流方面，张进隆表示，为增进中英人民友谊，英国中总将从民间组织的角度出发，做好中英民间文化交流，以“请进来，走出去”的不同形式举办各类文化活动。

“我相信中英两国政府有能力克服当前一时的困难，携手抗疫，共同推动经济全球化发展，造福于中英人民和世界人民。” 张进隆表示。

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