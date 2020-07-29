魏建国：中英经贸关系育新机要下好三步棋

人民网北京7月29日电 （记者罗知之）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰 育新机——中英经贸合作与创新发展“金台圆桌研讨会，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在人民网金台圆桌研讨会上发言。 人民网于凯摄

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在会上表示，未来中英经贸关系育新机、开新局要下好三步棋：第一，加强中英人民友好，加强经贸界合作。

“中英两国人民一直友好，面对现在的困难时期，更需要发扬中英两国人民的友好，加强经贸界的合作。”魏建国说，行胜于言，英中贸易协会、英中友协等组织，都在以实际行动为中英关系的发展积累正能量。当前，更多企业家和呼吁双边友好的人应一道努力，推动中英经贸关系向前发展。

第二，加强科技合作，列出合作清单和对话清单。魏建国阐释，合作清单方面，可以继续推进中英双方的金融谈判，并通过中国国际进口博览会深化双方贸易与投资合作。“从上半年数据来看，中英两国的贸易虽然有下降，但下降的速度比较低，加之6月份的数据已经出现正增长，可见，在整个发展过程中需要不断强化合作清单。”魏建国说。

对话清单方面，魏建国认为双方可以将存在分歧但有望通过对话解决的问题列出来，同时将不希望对方参与或者干涉的问题列出来，以对话来代替对抗，捍卫中英两国长期友好所达成的各项成果。

第三，以金融为突破口，加大文化、教育、旅游等领域的合作。魏建国说，面对当前复杂的局势，有三个不变，即英国脱欧以后，英国在全球的金融地位没有改变；中英通过金融交流，推动两国关系进一步发展的趋势没有改变；中英互相支援、互相补充，积极参与全球治理，推动全球化发展的方向没有改变。

“所以，无论是在文化教育，还是旅游方面，双方都可以洽谈合作事宜。此外，还有一些可以突破的项目，比如说新材料、新工艺，以及医药、药材等，都可以成为下一步合作的领域。”魏建国说。

魏建国认为，当前的挑战局面是暂时的，相信中英双方能够通过努力，克服当前所遇到的困难。

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