中国国际贸易学会金旭：要将中英黄金时代推向更久远的未来

人民网北京7月29日电 （记者 王醒）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰 育新机——中英经贸合作与创新发展“金台圆桌研讨会，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

中国驻英国大使馆前公使衔参赞、中国国际贸易学会会长金旭在会上表示，中英的黄金时代刚刚走到第五个年头，要将两国的黄金时代推向更久远的未来，推向下一代。

中国驻英国大使馆前公使衔参赞、中国国际贸易学会会长金旭在人民网金台圆桌研讨会上发言。 人民网于凯摄

“ 现在，从伦敦到苏格兰，再到北爱尔兰，到处都能看到中国企业投资的项目，在英国金融城的标志性建筑里面，中国的投资越来越多；中餐馆和说中国话的英国人越来越多；学中国话的孩子们也越来越多了……这都是非常可喜的现象。”金旭说。

近几年，去英国旅游的中国人已经突破百万。金旭在会上描绘了一个场景：现在在英国到处都有中国人的身影，每个商店里几乎都有会说中国话的营业员。“有人说英国人赚足了中国人的钱，我觉得这种现象，赚钱是双方的，也对双方合作都有利。”

金旭表示，英国是西方世界里第一个承认新中国并第一个和中国建交的国家，也是第一个申请加入亚投行的西方国家，并且英国也曾多次提到英国是“一带一路”天然的合作伙伴，应该将两国的友谊与合作长期地延续下去。

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