英国剑桥启迪科技园林酌存：搭建科技园区平台 加强中英产业合作

人民网北京7月29日电（记者王宇鹏）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰育新机——中英经贸合作与创新发展”金台圆桌研讨会，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

英国剑桥启迪科技园总裁林酌存在会上表示，要充分做好中英两国的科技对接、产业合作，以期实现互惠互利，共同发展。

图为英国剑桥启迪科技园总裁林酌存（参会嘉宾供图）

林酌存介绍，中英在科技领域的合作，启迪控股早已试水。2017年，启迪控股和英国剑桥大学三一学院，共同建设剑桥启迪科技园，内部设置生命科技创新中心。除剑桥外，启迪控股还在英国北部城市纽卡斯尔也建设了一个科技园，希望将当地科技资源引入中国进行合作。

“同时，我们还在北京设立了中英创新中心，通过设立互通有无的实体平台，打通中英两国科技对接和产业对接的渠道。”林酌存说。

经过一段时间的实践经验积累，林酌存认为，新的国际形势之下，未来中英科技合作可以在三方面继续推进。

一是统一化。林酌存认为，科技园是两国科技领域良好的交流窗口和合作载体。通过建设统一化的科技园区，可以服务当地企业早期孵化。

二是寻找结合点。林酌存阐述，英国的产业呈现出制造业向外转移的特点，因此科技领域也更多关注基础研究方面，这和中国正好形成优势互补。英国基础研究较强，中国产业力量较强，二者可以形成上下游结合。

三是搭建中英两国企业服务平台。“既要把英国的高校资源、学术资源、平台资源、科研资源、实业资源引入到中国，也要将中国的科研企业引入英国市场，共同寻找合作机遇。”林酌存说。

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