人民网>>财经

英国剑桥启迪科技园林酌存：搭建科技园区平台 加强中英产业合作

2020年07月29日23:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月29日电（记者王宇鹏）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰育新机——中英经贸合作与创新发展”金台圆桌研讨会，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

英国剑桥启迪科技园总裁林酌存在会上表示，要充分做好中英两国的科技对接、产业合作，以期实现互惠互利，共同发展。

图为英国剑桥启迪科技园总裁林酌存（参会嘉宾供图）

林酌存介绍，中英在科技领域的合作，启迪控股早已试水。2017年，启迪控股和英国剑桥大学三一学院，共同建设剑桥启迪科技园，内部设置生命科技创新中心。除剑桥外，启迪控股还在英国北部城市纽卡斯尔也建设了一个科技园，希望将当地科技资源引入中国进行合作。

“同时，我们还在北京设立了中英创新中心，通过设立互通有无的实体平台，打通中英两国科技对接和产业对接的渠道。”林酌存说。

经过一段时间的实践经验积累，林酌存认为，新的国际形势之下，未来中英科技合作可以在三方面继续推进。

一是统一化。林酌存认为，科技园是两国科技领域良好的交流窗口和合作载体。通过建设统一化的科技园区，可以服务当地企业早期孵化。

二是寻找结合点。林酌存阐述，英国的产业呈现出制造业向外转移的特点，因此科技领域也更多关注基础研究方面，这和中国正好形成优势互补。英国基础研究较强，中国产业力量较强，二者可以形成上下游结合。

三是搭建中英两国企业服务平台。“既要把英国的高校资源、学术资源、平台资源、科研资源、实业资源引入到中国，也要将中国的科研企业引入英国市场，共同寻找合作机遇。”林酌存说。

(责编：王宇鹏、杜燕飞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved