洋码头成立“鹰眼”专家组 升级打假风控体系

据数据显示，2020年中国进口跨境电商交易规模将达到29660万亿元，伴着国内跨境电商的迅猛发展，总有一些不法分子利用平台和法律的漏洞以身试险，破坏平台商家良性竞争、消费者放心购物的健康环境。

近日，洋码头风控团队在进行买手入驻资质审核时，发现了一批英国团队操控的买手资质相似账号，第一时间采取措施，并整理相关材料提交给海外警方。洋码头能在第一时间发现一批团队账号背后是其耗时10年打磨出的一套成熟的“海陆空”式的风控体系在发挥作用。

据悉，洋码头的风控体系采用“1+1”监督模式，即大数据监控系统“鹰眼”+人工监察组“鹰眼联盟”，从买手入驻到退出，用户注册到成功交易，国际端到国内端等关键节点的全方位覆盖，实现了售前，售中和售后环节的全程监控。在这套系统周密的“组合拳”出击防护下，99%疑似售假买手在进入洋码头平台之前就已经被识别清除。

大数据系统“鹰眼”渗透全流程，识别售假行为

在售前，洋码头有非常严苛的买手商家的入驻门槛和审核机制。首先，大数据监控系统“鹰眼”会根据买手提交的海外商户经验资质等入驻审核材料进行背景关联筛选、证件识别鉴定和买手行为分析，判定该账户是否存在风险。

近些年，犯罪分子越发狡猾，洋码头的“鹰眼”系统在与造假分子斗智斗勇过程中也在不断的更新迭代，如今，那些善于伪装、隐藏，企图进入平台售假买手商家都难逃它的法眼。

在“鹰眼”系统基础上，洋码头还引入供应链、运营、客服、市场四大部门共同审核，相互制衡，针对海外运营的团队，洋码头会定期实地回访，多角度核查相关资质，尽最大努力将售假商家买手拦在门外，从源头上保证消费者购买到的商品100% 为海外正品。

在售中，“鹰眼”系统会对买手、买家各类行为进行全程监控，对高风险订单发起预警，同时严格按照买手的服务评分进行流量分发，例如，在洋码头搜索一件商品只需要不到1秒钟，但在这1秒内，洋码头的大数据监管已经预先进行了近百个标准评估：卖家的商品定价是否符合当地零售价？日常发货速度是否达到要求？客服响应是否够快？售后服务评价如何……筛选出最优质的卖家和商品，优先推荐。

“鹰眼”系统在帮助消费者把好“挑选商品”的第一道关的同时，还淘汰劣质买手，让更优秀的商家能真正脱颖而出，同时通过官方物流确保封闭运输等手段确保平台商品品质，无论是买手商家还是消费者，都能真正体验到跨境电商带来的效益。

而在售后环节，洋码头则严格遵守假一罚三的做法，保障消费者权益。据数据显示，洋码头用户满意度一直保持在95%以上。

“鹰眼联盟”全民监督，遏制售假行为

此外，洋码头还采取一些特色的监督机制，如买手信用分末位淘汰制、“实地验仓”、“神买”定期对商品品牌、价格、投诉率进行抽检，以及“平台+会员”共同监管的机制“鹰眼联盟”。

在“鹰眼联盟”中，洋码头层层挑选出万名海淘经验丰富、专业知识过硬的资深会员和外部专业人士，成立专门的监察组，对平台卖家资质、商品质量、服务水平“找茬”，实时反馈意见；针对高风险的商品和卖家，由平台品控团队和第三方专业鉴定机构进行专业调查，一经证实，迅速查处，形成监控闭环。据了解，为了鼓励会员充分参与，洋码头还成立专项监督基金，以维护“鹰眼联盟”发展和消费者权益。

“我们希望通过全民共同监督，共同维护的方式，尽最大努力去防范和遏制售假行为”据洋码头风控团队相关负责人介绍，洋码头每年会定期、随机复核验证机制，从多方面、多角度对账号进行评估，同时，也主动联合市场监管部门、公安机关等执法部门开展打假调查；在跨国商户监督上，洋码头也会联合各大知名国际律所和海外相关执法部门进行海外联合打假。

洋码码头相关负责人表示，洋码头自成立以来一直对假货零容忍，将持续根据市场变化及时修订和提高平台规则体系，措施上继续开展全天候平台巡查，强化数据监管，及时人工复核，并不断丰富监管措施、提升打击力度，持续保障消费者的跨境购物体验。

据公开资料显示，洋码头成立10年，平台认证买手超过8万名，覆盖全球六大洲、83个国家，每日可供购买的商品数量超过80万件，因平台上有大量多元化、个性化的非标商品，满足不同消费者的个性化需求，加上洋码头对正品的执着，在消费者中建立起良好的口碑。据数据显示，洋码头日常平均客单价超过400元，直播间的客单价达1500元以上，是行业最高。

(责编：许维娜、夏晓伦)