本报北京7月29日电 （记者王观）今年上半年，全国各级税务机关围绕“优惠政策落实要给力，‘非接触式’办税要添力，数据服务大局要尽力，疫情防控工作要加力”的“四力”要求，开展“便民办税春风行动”。
为应对疫情影响，税务部门多次延长纳税申报期限，缓解纳税人资金压力。发挥大数据优势，保市场主体、保产业链供应链稳定。湖北税务部门开发“助力企业复工复产信息平台”，为供需双方提供信息匹配服务。3月18日至6月30日，全国税务系统支持企业复工复产累计成交金额196亿元。
在北京，从申请备案到完成退税，已实现全流程网上办理，平均退税审核时间缩短至5个工作日以内，审核效率提升30%。上海市税务局开展远程辅导咨询，纳税人可通过税务网站、微信和12366纳税服务热线享受24小时“自助式”咨询服务。现场服务也在优化。河北省税务局配备自助办税终端3477台，上半年邮寄发票6.3万户次，并在全省范围内对A级纳税人免费邮寄。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】