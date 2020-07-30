本报北京7月29日电 （记者王观）今年上半年，全国各级税务机关围绕“优惠政策落实要给力，‘非接触式’办税要添力，数据服务大局要尽力，疫情防控工作要加力”的“四力”要求，开展“便民办税春风行动”。

为应对疫情影响，税务部门多次延长纳税申报期限，缓解纳税人资金压力。发挥大数据优势，保市场主体、保产业链供应链稳定。湖北税务部门开发“助力企业复工复产信息平台”，为供需双方提供信息匹配服务。3月18日至6月30日，全国税务系统支持企业复工复产累计成交金额196亿元。

在北京，从申请备案到完成退税，已实现全流程网上办理，平均退税审核时间缩短至5个工作日以内，审核效率提升30%。上海市税务局开展远程辅导咨询，纳税人可通过税务网站、微信和12366纳税服务热线享受24小时“自助式”咨询服务。现场服务也在优化。河北省税务局配备自助办税终端3477台，上半年邮寄发票6.3万户次，并在全省范围内对A级纳税人免费邮寄。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 02 版）

(责编：李枫)