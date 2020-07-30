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上半年

累计办理出口退免税8128亿元

2020年07月30日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月29日电  （记者王观）记者29日从国家税务总局获悉：今年上半年，全国累计办理出口退免税8128亿元，有效减缓出口企业资金压力，降低出口企业资金成本。

　　为应对疫情影响，国家出台了提高出口退税率、支持出口转内销等一系列帮扶政策，帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单。税务部门帮助企业用足用好出口退税政策，从增进出口退税便利化、加快出口退税速度等方面推出一系列举措，促进出口退税提速增效。

　　今年3月，国家税务总局会同财政部联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。其中，有1084项产品的出口退税率提高到13%。据统计，截至6月底，全国已有近2.5万户出口企业享受到了此项政策红利，为外贸企业提供了强大的支撑力量。

　　为加快退税速度，各地税务部门积极开通出口退税绿色通道，推行出口退税“网上办”“无纸化”等“非接触式”办理，持续缩短出口退税平均办理时间。据统计，自2月10日推行出口退税事项“非接触式”办理以来，全国约30万户企业通过“非接触式”方式办理退免税6296亿元。

　　通过在出口退税中运用税收大数据，税务部门的服务变得更加主动、及时和精准。中国税务学会副会长李万甫认为，税务部门持续优化税收营商环境，在企业的涉税负担上做“减”法，在涉税红利上做“加”法，努力让沉睡资金在企业中“活”起来，撬动外贸企业的竞争力和市场活力，为海外市场的开拓发展提供源源不绝的动力。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月30日 10 版）
(责编：李枫)
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