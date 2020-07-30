企业销路宽了 消费选择多了（经济聚焦）

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随着国内市场需求逐步释放，出口转内销呈现较大增长潜力。商务部出台相关措施，加快转内销市场准入，提升转内销便利化水平，促进供需对接。

近日，商务部与浙江、陕西、重庆三地政府合作，共同主办出口产品转内销系列活动。展出的产品种类丰富、新颖质优，吸引了广大消费者前来购买，成为出口产品转内销的有益尝试。

为支持适销对路出口产品转内销，7月25日至27日，商务部与浙江省、陕西省、重庆市人民政府合作，分别在杭州湖滨步行街、西安大唐不夜城步行街、重庆解放碑步行街共同主办“外贸优品汇 扮靓步行街”出口产品转内销系列活动。应多数参展企业呼吁，杭州湖滨步行街、西安大唐不夜城步行街活动延长为1周。

活动现场，商品丰富受欢迎

“看着样式新颖、质量不错，价格也合适。”“外贸优品汇 扮靓步行街”出口产品转内销活动的杭州湖滨步行街现场，前来选购的市民李阿姨很快就看上一款餐椅。

杭州湖滨步行街的活动现场采用线上线下联动模式。现场设有100个展位，近百家外贸优质企业带着千余种产品进行展示和销售，涵盖家电家纺、灯具玩具、服装鞋类、箱包装饰、宠物用品、智能设备等。展区内5个直播间及湖滨步行街的“湖上直播间”，每天进行多场次直播，向线上消费者同步销售参加活动的优质外贸产品。

在西安大唐不夜城步行街活动现场，参展企业来自日用消费品、特色农产品、纺织服装、电子电器和茶叶酒水五大领域，展销包括玻璃陶瓷器皿、钛制品、文创产品、地方特色食品、户外用品、平衡车等在内的500余种优质外贸产品。活动现场设置有直播间，可以让消费者在“云端”感受陕西外贸优质产品的魅力。

在重庆解放碑步行街，活动展出面积1500平方米，设有服务贸易、农副产品、消费品三大展区，参展企业近百家。在农副产品区，派森百、汇达柠檬等品牌展出了橙汁、莼菜、琥珀茶油等畅销海外的农产品及食品；在消费品区，重庆小康、华硕等企业的展品，涵盖电子、纺织、汽摩、日用等多个品类。

三地活动现场都搭建了产品认证、知识产权保护公共服务平台，因地制宜举办丰富多彩的配套活动。杭州倡议商超、电商和外贸综合服务企业为外贸企业转内销提供服务。重庆举办出口商品区县巡展。西安组织50户重点商贸流通企业进行现场采购洽谈。

尝试转变，企业内销积极性不断提高

受疫情影响，今年3月份，杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司被取消的外贸订单达260万美元，且仓库内已积压价值3000万元的产品。公司负责人紧急召开会议，商讨解决办法，决定通过电商直播带货来解决困境。

鲟龙科技的尝试只是诸多外贸企业转向国内市场的一个缩影。今年以来，我国外贸发展面临一定风险与挑战。商务部调查显示，境外疫情蔓延，国际需求萎缩，外贸企业订单下滑，出口转内销的积极性正不断提高。

商务部相关负责人表示，此次商务部选择杭州、西安、重庆三地的全国示范步行街同步举办活动，主要是发挥步行街的辐射作用，搭建内销渠道和平台，精准对接升级的国内消费需求，满足消费者的高品质生活需要，支持适销对路的出口产品拓展国内市场。

海关总署相关负责人介绍，一直以来，加工贸易都以“两头在外”为主要形态，内销比例相对较低。近年来，随着加工贸易转型升级不断推进，加工贸易开始向“两种资源、两个市场”转变，企业内销诉求更加强烈。

商务部外贸司相关负责人表示，出口产品转内销存在较大的增长潜力。从国内消费看，疫情防控阻击战取得重大战略成果，国内市场需求正加快释放，为电子家电、轻工、纺织服装、农产品等出口行业提供了内销市场。从投资带动看，各地推进新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设，为机械设备、电机电气设备、精密仪器等出口行业带来了新机遇。从消费升级看，部分外贸企业正从传统批量生产转向个性化定制，可以更好满足国内消费升级需求。网上销售、直播带货等消费新模式快速发展，也为外贸企业打通了直接面对消费群体的销售渠道。

此外，一系列政策利好也不断释放。近日，国务院办公厅发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《实施意见》），支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关，促进外贸基本稳定。

多措并举，做好出口产品转内销工作

“同样是卖产品，出口和内销有共性，也有差别，对外贸企业来说有挑战。”浙江省台州市黄岩洁安惠智能家用电器有限公司总经理周挺说。去年底，公司制定了2020年实现出口2500万元的目标。受疫情影响，今年前5个月只完成出口500多万元。为此，公司正把更多精力放在出口转内销上。

商务部外贸司相关负责人说，当下，外贸企业转内销正面临一些困难。比如部分出口产品转内销往往涉及品牌商标问题，需要得到外方授权。一些外贸企业长期按订单生产，缺乏国内市场营销经验和专门团队，品牌国内认知度不高。此外，转内销还面临市场结算模式的差异问题，内销通常采取赊销模式，先拿货、后付款，占用资金多，风险相对较高。

为做好支持出口产品转内销工作，在支持出口产品进入国内市场方面，《实施意见》提出，加快转内销市场准入，简化内销产品认证程序，简化企业办税程序；促进“同线同标同质”发展。支持企业在同一生产线上按照相同标准、相同质量生产既能出口、又可内销的产品，扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域。

在多渠道支持转内销方面，《实施意见》提出，鼓励外贸企业对接电商平台，引导主要步行街组织开展专题活动，组织大型商业企业开展订单直采。引导外贸企业研发适销对路产品，创建自有品牌，充分利用新业态新模式，促进线上线下融合发展。

在加强信贷保险和资金等支持方面，《实施意见》提出，提升转内销便利化水平，符合条件集中办理内销征税手续的加工贸易企业，最迟可在季度结束后15天内申报。

商务部相关负责人表示，出口转内销立足于坚定实施扩大内需战略，通过多元化供应来做大国内市场。商务部将举办全国性促消费活动，加强转内销公共服务，利用步行街、重点商圈等在品牌集聚、渠道融合、市场人气等方面优势，拓宽适销对路的出口产品内销渠道。指导和支持地方搭建消费促进平台，帮助外贸企业进一步对接国内大型商贸流通企业、电商平台企业，促进供需对接。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 11 版）

(责编：李枫)