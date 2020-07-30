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助力打通产业链堵点

本报记者  温素威  王  洲

2020年07月30日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　7月2日，西安咸阳国际机场，从韩国仁川飞来的包机缓缓降落。机上搭乘的324名韩籍乘客是中国三星西安半导体工厂跨国复工的工作人员。

　　复工复产用出全力，重大项目保障得力，中国三星成绩给力。今年一季度，三星在华尖端产业项目稳步推进：西安半导体工厂进出口额同比增长45%；苏州半导体项目芯片销售额同比增长34%；天津MLCC（多层陶瓷电容器）项目有序推进，加紧建设……

　　“疫情防控常态化背景下，我们响应中国政府号召，全力复工复产，一手抓防疫，一手抓建设。”中国三星总裁黄得圭说。“中国经济持续回暖，增长动能加速集聚，我们的重大新建、在建项目要加快建设。”

　　重点项目，稳妥有序保障推进

　　扎根中国28年，累计投资超400亿美元，其中，尖端产业投资近300亿美元……

　　数据是无声的见证者。从早期主打电子组装等劳动密集产业，到近年来引入半导体存储芯片等高精尖项目，从东部沿海扩展到西部腹地，产业布局和投资流向的转变清晰勾勒出三星自我转型升级、谋求高质量发展的新思路、新变化。

　　尖端产业需要人才把脉。目前，中国三星在天津、苏州、西安的多个重点项目共有专业技术人员千余名。虽然团队规模大，但每个人都不可或缺。

　　西安半导体存储芯片项目是中国三星产业升级的重要一环，也是三星在华重大产业投资的核心项目。2019年，三星追加80亿美元投资建设项目二期工程。今年3月，二期第一阶段产品已顺利下线，但受疫情影响，二期一、二阶段在建项目的新设备需要韩籍工程师进行调试，这直接关系到整个项目的投产和产能提升速度，影响上下游产业链的稳定生产；而在苏州、天津等地，半导体、MLCC等其他新建项目也面临着同样的问题。

　　为确保新项目如期竣工投产，三星先后组织13架次包机，接运超3000名韩籍工程师和相关人员跨国进行项目支援，打通产业链堵点。大规模包机决策的背后，是三星全力以赴、稳产达产的信心与决心。

　　政府相助，跨国复工进程加速

　　受疫情影响，国际航班缩减，跨国复工是件难事。

　　在联防联控合作机制下，中韩为两国重要商务、物流、生产和技术服务等急需人员往来开通了“快捷通道”。作为中韩贸易链上的重要企业，三星加快申请，在中央和地方政府的大力支持下，成为首批通过中韩“快捷通道”接运韩籍员工抵华的韩资企业。

　　作为中韩“快捷通道”的受益者，三星电机韩籍员工卢锡勉感触良多。“中韩启动‘快捷通道’，我们的新项目可以如期进行了！”5月10日，卢锡勉搭乘的CA562次航班顺利落地天津，成为首批通过中韩“快捷通道”包机抵津的215名三星韩籍员工之一。

　　在3000多名乘坐包机抵华的人员中，还包括三星供应商的员工。“三星对我们的复工复产给予了很大帮助。”一位来自苏州的三星供应商员工说，“在韩国，三星把我们接到了首尔的专门医院进行核酸检测，抵华后，全程防疫措施严格规范。安全复工，才能协同复产。”

　　同频共振，为各地经济发展添力

　　疫情防控期间，中国三星重点项目建设如火如荼。黄得圭表示，“中国全面推进复工复产，我们积极响应号召，安全有序、全力保障在华重点在建、新建项目如期竣工投产。”

　　“三星系企业电子产品市场竞争力强，企业尽快实现生产导入，有助于天津电子信息产业链升级和区域经济发展。”天津经济技术开发区管委会负责人说。

　　不仅在天津，作为疫情防控期间实现满产的外资企业之一，中国三星在西安的半导体工厂一季度进出口额为278.67亿元；三星苏州半导体项目一季度生产10.61亿个芯片，销售额同比增长34%……三星安全生产，满员满产，谋求自身发展的同时为各地经济发展提气添力。

　　近年来，三星新建项目的落户引发了产业聚集和“磁场效应”。在西安，包括日本住友、华讯微电子等一批国内外配套企业纷纷在当地布局设厂，一个从研发、设计、制造到封装、测试及系统应用的千亿级产业集群在西安聚集；在天津，三星大力加码高新产业领域的投资，新增MLCC和SDI电池等高端制造项目，带动产业升级……

　　“扎根中国28年，我们一直追求与中国的同频共振，这是中国三星不变的初心。”黄得圭说。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月30日 11 版）
(责编：李枫)
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