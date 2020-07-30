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财政部加强地方政府专项债管理

把握发行节奏，尽快形成实物工作量

2020年07月30日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月29日电  （记者曲哲涵）  为贯彻落实国务院常务会议部署，用好地方政府专项债券（以下简称专项债券），加强资金和项目对接、提高资金使用效益，财政部今天下发《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》。

　　《通知》明确，新增专项债券与抗疫特别国债、一般债券统筹把握发行节奏，力争在10月底前发行完毕。专项债券期限原则上与项目期限相匹配，降低期限错配风险。

　　《通知》强调，专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡，重点用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域，同时积极支持“两新一重”、公共卫生设施建设中符合条件的项目，可根据需要及时用于加强防灾减灾建设。

　　《通知》要求加快新增专项债券资金使用进度，依托地方政府债务管理信息系统，对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控，动态监测地方财政、相关主管部门以及项目单位等各类参与主体，逐个环节跟踪进展，层层压实相关主体责任，强化问责，既要尽快形成实物工作量，也要确保项目质量，提高债券资金使用绩效。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月30日 11 版）
(责编：李枫)
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