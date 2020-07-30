出口信保服务外贸作用凸显

本报西安7月29日电 （记者龚仕建）疫情防控期间，政策性出口信用保险作用凸显。中国出口信用保险陕西分公司在出口信用保险赔付、助力企业融资等多方面，推出了多项普惠金融政策措施，助力外贸企业渡过难关。今年上半年，陕甘宁青四地943家小微企业获得中国信保陕西分公司的帮助，共获融资761万元，保险赔付近270万元。

为降低小微企业出口风险，中国信保还推出了海外企业“小微资信红绿灯”风险查询系统，帮助小微企业在接单之前甄别风险。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 11 版）

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