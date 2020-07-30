推动各种扶持政策形成合力 助力中小微企业渡过难关

新冠肺炎疫情对我国经济社会发展造成较大冲击和影响，其中中小微企业受冲击最大，经营面临较大困难。必须做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力帮助中小微企业渡过难关。

中小微企业是我国最活跃的市场主体，在促进经济增长、扩大就业、确保产业链供应链稳定等方面发挥着独特作用，关系亿万家庭的就业与生计。截至2018年底，我国中小微企业数量已经超过3000万家，个体工商户数量超过7000万户，贡献了全国50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。可以说，中小微企业是促进经济增长和支持就业的重要力量。帮扶中小微企业，有助于稳增长、保就业。同时，在经济全球化时代，中小微企业已经成为世界经济的毛细血管，在保持全球产业链供应链稳定方面发挥着重要作用。在新冠肺炎疫情冲击下保产业链供应链稳定，也需要加大对中小微企业的帮扶力度。

解决当前形势下广大中小微企业经营中遇到的困难，需要在复工复产、资金支持、产业转型扶持、公共服务等方面协同发力，尽快把帮扶中小微企业纾困发展的各项政策举措落到实处，推动各种扶持政策形成合力。

做好中小微企业复工复产工作。有关部门应紧密跟踪商贸服务业、外贸出口、产业链加工、餐饮酒店等受疫情影响严重行业企业的生产经营情况，及时对企业生产经营面临的市场环境变化作出研判，采取针对性强的政策措施；积极了解中小微企业生产经营面临的实际困难，尽可能帮助企业解决困难，促进企业恢复生产经营。

切实解决中小微企业融资难题。融资难融资贵是中小微企业生存发展中的老问题，在疫情冲击下，这一问题显得更加突出。必须加大大型商业银行普惠型小微企业贷款力度，鼓励金融机构向中小微企业提供专项扶持资金，增强金融服务中小微企业的能力，畅通资金传导链条、打通金融服务中小微企业的“最后一公里”，切实解决中小微企业融资难融资贵问题。

引导和鼓励中小微企业转型升级。受疫情影响，人们的生产生活方式发生了诸多改变，对企业发展提出了新挑战，也带来了新机遇。应引导和鼓励中小微企业适应这一发展趋势，加快转型升级。加大对中小微企业转型升级的政策帮扶、产业引导、技术支持力度；鼓励和引导中小微企业积极调整经营思路，充分发挥“精”“特”“专”的优势，找准适合自身发展的新产业、新模式，实现转型升级。

更大力度降低企业成本。大幅压减行政事业性收费和自然垄断行业服务收费，进一步清理规范行业协会商会收费。通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，有效降低市场主体实际融资成本。加大减税降费力度，将免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税，减免民航发展基金、港口建设费等政策执行期限全部延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。

（作者单位：四川大学经济学院）

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 09 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)