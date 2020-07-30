上半年电力投资快速增长 电能替代电量规模约1100亿千瓦时

本报北京7月29日电 （记者冉永平、丁怡婷）中国电力企业联合会29日发布的《2020年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示：上半年全国全社会用电量3.35万亿千瓦时，同比下降1.3%，一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%，二季度经济稳步复苏是当季全社会用电量增速明显回升的最主要原因。

上半年电力投资快速增长，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资3395亿元，同比增长21.6%。电能替代继续保持较大规模增长。通过加强港口岸电、充电等设施建设，实施以电代煤、以电代油等，上半年电能替代电量规模达到1100亿千瓦时左右。

根据《报告》，下半年电力消费增速将比上半年明显回升，预计下半年全社会用电量同比增长6%左右，全年全社会用电量同比增长2%—3%。

下半年电力供需受到主要流域水电供应能力不确定、部分地区电煤供应偏紧、疫情等因素影响，仍然存在一些不确定性。预计全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧。分区域看，预计华北、华东区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余；华中、南方区域部分省份高峰时段电力供需偏紧。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 11 版）

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