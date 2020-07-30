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涉保健品犯罪套路多 警惕“包治百病”的保健品 

本报记者  张  璁

2020年07月30日07:34  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，北京海淀公安分局北太平庄派出所接某居委会工作人员报警，发现小区一居民提着几袋保健品，并欲向一陌生男子支付费用，怀疑居民被骗。

　　民警接报后赶到现场一看，原来事主肖先生在北京某药店被店内所谓的“专家”诊断出心肝脾肺肾有病变，并被推荐购买店内新款保健食品“五行干细胞”，称能治疗疾病，一个疗程费用为19900元。就在肖先生带着店内人员到家里取钱时，被居委会工作人员及时发现并报了警。

　　海淀警方查明，该药店自2019年1月起，通过在社区免费发放米面粮油、组织郊游、聚餐等方式发展客户，再通过所谓“专家”健康讲座、义诊等形式，虚构、夸大病情，以此向老年人推销保健品实施诈骗。现该公司张某义等5名涉案人员因涉嫌诈骗罪，被海淀警方依法刑事拘留。

　　按照公安部“昆仑2020”专项工作部署，北京警方聚焦群众反映强烈的食品领域侵害群众利益突出问题，联合市场监管部门在全市范围内开展“打击整治食品违法犯罪治乱除害五大战役·2020”行动。今年上半年，共破获食品领域违法犯罪案件54起，捣毁“黑窝点”80余处，刑事拘留犯罪嫌疑人173名。其中，北京海淀、昌平、通州、密云等地警方陆续侦破了14起涉及保健品犯罪案件，打掉犯罪团伙7个，抓获涉案人员59名。这其中既有以虚构病情、夸大疗效实施诈骗的案件，也有向保健品中非法添加国家明令禁止药物成分的案件，还有以保健品冒充药品实施诈骗的案件。

　　警方表示，保健品属于食品范畴，不能替代药品治疗疾病，就医要到正规医院。如遇到专家讲座、热心人推销等情况，要提升防范意识，多和家人沟通交流，多方查证辨识真相，不给犯罪分子以可乘之机。警方提示，食品安全不容忽视，广大消费者在购买食品、保健食品时一定要前往正规门店，并注意查看门店是否具有营业执照、相关食品经营资质，仔细查验商品标签、外包装，妥善保管好购物凭据及相关票据。对于明显低于市场价格的商品请谨慎购买，避免贪图便宜上当受骗。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月30日 19 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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