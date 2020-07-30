“史上最严”固废法出炉 让工业固废“变废为宝”

近年来，山西省大同市云冈石窟景区利用当地开山废石、石材厂废料、工矿淘汰机具等，进行景区美化、建设服务设施，走出一条固废利用的创新之路。图为云冈石窟景区内用废弃锅炉加热板制成的乘凉亭。

柴 婷摄（新华社发）

山东青岛惠城环保科技股份有限公司是一家专业从事固废、危废处理处置服务并将废物进行有效循环再利用的环保型高新技术企业。图为科研人员在研发空间杀菌剂。

俞方平摄（人民视觉）

“埋不了、烧不掉、没人要”，工业固体废物规模不断扩大。近年来，随着化工、钢铁、煤电、有色金属等行业的发展，工业固废产生量持续攀升，年产生量近40亿吨，累计堆存量超过600亿吨，这一规模相当于去年全国钢材产量的50倍、粮食产量的100倍；占地超过200万公顷，约为北京、上海面积之和。如此大规模的工业固废该往哪里去？为何得不到妥善处理和利用？有什么治理良方？

固废污染举报持续上升

历时近两个月，清挖出超过12万吨黑色黏稠物……在宁夏中卫市的美利林区，一则群众举报让14个地块的工业固废前不久“浮上地面”，总面积达到12万平方米，相当于17个足球场。

近年来，固废污染举报持续上升。生态环境部近日公布的全国环保举报情况显示，2019年各类举报中，固废污染占6.8%，较2017年提高4.8个百分点。具体来看，一般工业固废污染举报占23.6%，危险废物占23.2%，矿渣尾矿占13.7%。

举报攀升的背后，是快速增长的工业固废产生量。日前发布的第二次全国污染源普查公报显示，2017年，一般工业固体废物产生量为38.68亿吨。而在2016年，这一数据刚刚超过30亿吨。

生态环境部此前发布的《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》同样反映了这一趋势。年报显示，发布2018年固体废物污染环境防治信息的大、中城市为200个，一般工业固体废物产生量达15.5亿吨；对比来看，发布的城市较上年少了2个，但一般工业固体废物产生量增加了2.4亿吨。

分地区看，京津冀及周边地区工业固废产生强度较高。2017年，北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南七省份一般工业固废产生量占全国工业固废产生量的40%以上。2018年一般工业固体废物产生量排在前三位的省（区、市）是内蒙古、辽宁、山东。具体到城市，内蒙古鄂尔多斯产生量居首，达到7516.6万吨，辽宁鞍山、四川攀枝花分别以5820.2万吨、5613.7万吨排名第二、第三；前10位城市产生的一般工业固体废物总量为4.6亿吨，占200个城市产生总量的近三成。

“京津冀及周边地区是我国冶金和煤电产业最主要的集聚区，工业固废的产生与堆存已成为制约区域经济社会可持续发展的难题。”工信部相关负责人说。

业内人士指出，当前中国工业固废产生量占到固废产生总量的八成以上，主要包括尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、炉渣、脱硫石膏、磷石膏、赤泥和污泥等，对环境和安全影响大。如大宗工业固体废物中含有的药剂及铜、铅、锌等多种金属元素，随水流入附近河流或渗入地下，将严重污染水源。干涸后的尾砂、粉煤灰等遇大风形成扬尘，煤矸石自燃产生的二氧化硫会形成酸雨，对环境造成危害。尾矿库、赤泥库等超期或超负荷使用，甚至违规操作，会带来极大安全隐患。

综合利用水平有待提高

工业固废，来源于工业生产活动，其本身可利用价值并不低。专家指出，相较于废水、废气，工业固废更容易实现资源化利用。经过适当的工艺处理，工业固废可成为工业原料或能源，如制成水泥、砂石骨料等建筑材料，也可从中提取金属和稀有金属，或制造肥料、土壤改良剂等。

关于工业固废利用，此前有多部国家相关文件提出，到2020年，全国工业固体废物综合利用率达到73%。

目前，利用情况如何？根据第二次全国污染源普查公报，2017年，一般工业固体废物综合利用率为53.3%；生态环境部的年报显示，2018年，200个大、中城市的一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的比率仅为41.7%。

从可以利用到实现利用，这中间显然还有不少工作可做。山东东顺环保科技有限公司副总经理江嘉伟认为，相比固废处置量，资源利用类废物收储量显得有些杯水车薪，资源利用率还有很大提升空间。主要问题在于资源利用技术还需持续升级，只有提升技术、降低成本，才能满足日益增长的固废资源利用的需求。

在中国社会科学院学部委员潘家华看来，中国工业固废综合利用率低还与相关行业科技创新政策支持不够、投入不足等因素有关，由于工业固废综合利用产品成本高、利润空间小，如果没有相应政策要求和资金激励，企业往往会缺乏压力和动力去主动消化固废、实现循环再利用。此外，社会各界对绿色生活、环保生产的认识不到位也是长期存在的情况，大众对固体废物认识不足、对综合利用产品缺乏信任等原因，制约了综合利用产品的市场应用。

区域间的不平衡也是一大问题。业内人士分析指出，东部沿海地区工业固废产生量小，由于经济发达、市场需求高，综合利用率普遍较高；煤电、矿业等产业集中的山西、陕西、内蒙古、宁夏等中西部地区，工业固废产生量大，但由于经济发展水平有限，市场需求不足，综合利用率偏低。

“史上最严”固废法出炉

为提高工业固废处置和利用水平，一系列新举措加快出台。日前，工业和信息化部发布《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划（2020-2022年）》，提出到2022年，区域年综合利用工业固废量8亿吨，主要再生资源回收利用量达到1.5亿吨，产业总产值突破9000亿元。

工信部相关负责人指出，具体来看，主要聚焦协同利用工业固废制备砂石骨料、推进大宗冶金与煤电固废协同利用、壮大工业固废高值化利用产业规模、提高废旧金属利用水平、推动废旧高分子材料高效利用、加快退役动力电池回收利用、推进资源综合利用产业集聚发展、推动生产系统协同处理城市废弃物等方面任务。

在山东威海，“无废城市”建设成为其近年来的重点工作。威海市生态环境局局长毕建康介绍，威海大力推进固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，2019年10月，威海印发《威海市“无废城市”建设试点实施方案》，确定了59项建设指标和81项具体任务。在固废治理方面，相关部门先后出台绿色园区、绿色工厂、绿色供应链评价办法，推动工业绿色发展；颁布实施《威海市危险废物管理办法》，强化危险废物闭环管理；还在南海新区建成工业固体废物处置中心，年处理、处置危险废物及一般工业固体废物13.7万吨，形成了平常与应急相兼顾，集焚烧、填埋及综合利用为一体的综合处置能力。

包括威海在内，目前全国共有16个“无废城市”试点，各地纷纷加快推进工业固废处置与综合利用工作：深圳提出到2035年，一般工业固体废物综合利用率达到98%；包头将于年底完成工业固体废物物联网监控平台建设；重庆建设“固体废物虚拟产业园”，打造智慧型固体废物全链条循环利用新模式……

在法律层面，也有新动作。新修订的《固体废物污染环境防治法》将于2020年9月1日起施行。其中，单独有一章谈到工业固体废物，强化产生者责任，增加排污许可、管理台账、资源综合利用评价等制度。从法律责任来看，对违法行为实行严惩重罚，提高罚款额度，增加处罚种类，强化处罚到人，同时补充规定一些违法行为的法律责任，被称为“史上最严”的固废法。

“从建设资源节约型、环境友好型社会的战略决策，到循环经济产业链的打造，再到‘无废城市’理念的提出、固废法律及政策的出台，我国的资源循环利用在理念、行动和实效上都取得了长足进步。未来还需要多提供政策支持、企业做到绿色生产、科研机构提供技术保障、老百姓提高环保认知，多方协同发力。”潘家华说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)