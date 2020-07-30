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创造全球交流电压等级最高、特高压带电作业时间最长纪录

1000千伏特高压带电更换绝缘子

2020年07月30日07:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电 （记者邵玉姿）7月24日，福建省宁德市洪口乡境内的崇山峻岭间，1000千伏都榕I线#454塔作业现场，气温超过40摄氏度，长时间的曝晒，地面和铁塔的铁皮温度超过60摄氏度，经过近6小时持续奋战，国网福建检修公司带电作业班在90米高空顺利完成世界首次1000千伏特高压输电线路带电更换合成绝缘子。

　　据了解，此次带电作业创造了世界交流电压等级最高、特高压带电作业时间最长、作业难度最大且涉及作业工器具品种最多等纪录，是特高压带电作业领域技术上的一次重大突破。

　　“合成绝缘子是电塔上的一个重要部件，需要定期维护和更换。过去更换这个部件需要将线路停电，影响正常供电。经过近3年的试验，工艺得到改进，使用新绝缘材料，能够达到带电作业安全技术标准。”国网福建检修公司带电作业班班长陈兴宝介绍。作业现场，3名带电作业人员穿着特制的高压屏蔽服，乘坐吊篮上升到90米高的作业点下方，通过电位转移棒转移电位顺利进入等电位后，与塔上3名地电位作业人员、1名专责监护人员配合更换合成绝缘子，完成带电作业后，作业人员离开等电位，返回地面，整个过程持续近6小时。

　　1000千伏都榕I线是福建首条特高压浙北—福州1000千伏特高压交流输电线路两回路的其中一回。“据统计，1000千伏都榕I线平均每日输送电量可达1500万千瓦时，相当于宁德地区日用电量2倍多。如果停电检修，停供电操作的时间加上检修作业的时间，该线路大约需要停运9小时。通过此次带电作业不仅避免线路停运带来的电网风险，而且保障562.5万千瓦时电能的正常输送。”陈兴宝说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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