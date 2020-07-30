应届毕业生再收福利 个税新规助职场新人“涨工资”

本报讯（记者 赵鹏）应届毕业生等新入职人员原本应先多预扣个税次年再退税，今后他们当月就可以直接少扣一些个税。记者昨天获悉，国家税务总局出台新规，当年新入职人员个人所得税在预扣预缴阶段的税收负担开始减轻。
这次国家税务总局公布了“关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告”，规定对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时，可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。
51社保首席财税专家庚鑫告诉记者，以大学生小张为例，其今年7月毕业后进入某公司工作，当公司发放7月份工资并计算当期应预扣预缴的个人所得税时，其当月可减除费用为3.5万元（7个月×5000元/月），8月可减除费用为4万元，至当年12月时可减除费用已达6万元。
由于新入职大学生收入通常不会太高，按新规预扣预缴个税时，缴税额会相对较小甚至可能无需缴税，从而减轻其资金支出压力。
按照过去的方法，只工作了半年的小张在次年进行个税年度汇算时，其整体可减除费用依然为6万元，所以其有可能会获得退税。
“从过去可能出现的先扣税后退税，再到如今的直接少扣税，虽然个人的纳税总额基本保持不变，但对于收入较低的新入职人员来说，新政还是帮助其增加了当月收入的现金流。”庚鑫说。
税务总局方面也表示，如果纳税人仅是在新入职前偶然取得过劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得的，也可适用该规定。据了解，该公告7月1日起已开始施行。
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