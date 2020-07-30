套餐办理量与联网手机数量不符 5000万4G用户被“5G”？

原标题：5000万4G用户被“5G”？

本报记者 赵鹏

手机是4G的，套餐却是5G的，这到底是真“5G”还是假“5G”用户，一时让人分不清楚。近日工信部与运营商的数据对比显示，国内约有5000万的5G套餐用户竟然还没用上5G手机。

5G用户数据被“注水”？

眼下，5G在稳投资、促消费、助升级、发展新动能等方面已兑现利好，发挥出对经济高质量发展的支撑作用。然而公众用4G手机办个5G套餐就能变身“5G”用户了吗？

工信部新闻发言人闻库近日披露，国内已有197款5G终端拿到入网许可，5G手机出货量已超8623万部。他表示，相对运营商公布的5G套餐用户数，更有说服力的数据是5G手机的联网数。“截至6月底国内联网5G手机的数量是6600万部。”他说。

相比5G手机的销量，5G套餐用户的飙升速度更快。中国移动最新公布的数据显示，截至6月底其5G套餐用户累计已达7019万户。中国电信则透露，同期其5G套餐用户累计为3784万户。

虽然中国联通至今未公布5G套餐用户数量，但业内推算其数量也应在2000万户以上。换言之，国内5G套餐用户应有1.2亿户左右。

而华为披露，截至6月底全球被5G服务覆盖到的真正5G用户尚不足1亿户。对应工信部国内只有6600万部已联网的5G手机，国内显然还有约5000万的5G套餐用户至今没用上5G手机。

有5G网络但没有联网的5G手机，这张5G网络在部分时段只能处于空转状态，5G手机的加速普及因此格外重要。

急推高价5G套餐为变现

5G手机用户偏少，这个难题该怎么破？“目前5G手机价格已来到1600元档，而手机厂商方面的消息显示，下半年千元机即将大量跑步入市，5G手机销量必然会迎来一轮大爆发。”通信产业专家项立刚说，“届时5G手机联网数量与5G套餐用户数值会不断趋近。”

“急于投资变现把建设5G的资金收回来，这是运营商全力推广5G套餐的重要原因。”项立刚进一步解释。

今年中国移动5G建设投入将达千亿元左右，财报显示其去年净利润是1066亿元。

然而在4G用户中却存在着一批低价套餐用户。“家里有WiFi，出门很少用手机，最近我把套餐从移动的38元套餐改成了9元套餐。”家住海淀区花园桥，今年75岁的肖先生告诉记者。

记者咨询得知，目前运营商的低价4G套餐着实不少，如移动有一款8元/月的4G飞享套餐，电信有一款5元/月的无忧卡套餐，联通则有19元的多款套餐。

通过提高同档位下性价比水平等方式，尽快让中低价4G套餐用户转型为高端5G套餐用户，三大运营商的5G用户争夺战正愈演愈烈。

“目前国内4G套餐的平均价位在50元上下，运营商发展一个5G套餐用户的价值相当于数个4G套餐用户。”项立刚说，“即便近期5G套餐频现打折潮，优惠后的价格也普遍在百元左右，而且打折的代价就是接受年度合约，相当于运营商提前锁定一两年的固定收益，这正是运营商不遗余力推广5G套餐的动力。”

急需创新应用促5G实际落地

虽然发展5G套餐用户能让利益迅速变现带来“快钱”，但在专家看来，运营商不应局限于一味发展5G套餐用户。

工信部发布的《关于推动5G加快发展的通知》提出，鼓励运营商通过信用购机等举措促进5G终端消费，加快用户向5G迁移；推广赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，促进新型信息消费，推动5G在各行业的融合应用创新。

事实上，手机厂商今年已通过降价等举措力推5G手机，然而欠缺实际面向公众服务的5G创新应用，大大制约了大家对于5G的向往。记者注意到，目前5G应用更多面向远程医疗、工业互联网、机器人、智慧政务等领域，与民生密不可分的应用还是稀缺资源。

“运营商应与各方融合发展，聚焦民生发展5G创新应用。”北京邮电大学经济管理学院教授曾剑秋告诉记者，“这既能解决民生需求，又能让用户用着用着就爱上5G，真正加强用户黏性。”

曾剑秋表示，例如目前公众都还处于盲目等公交的时代，如果运营商能与有关部门借助5G、大数据和AI等技术，以App的形式发布公交车的实时到站时间，提供智能换乘信息，这不仅能化解多年痼疾，也有望为各方创造相关收益。

“国内已有50余万个5G基站，而且还在以每周1万多个的速度攀升。”曾剑秋说。在他看来，5G将至少在今后10年深度影响公众生活。而千元机及运营商合约优惠购机等举措，再辅以直接服务民生的创新应用，必将推动5G手机普及，解决大量5G套餐用户还在用4G手机的问题，真正让5G来到公众身边。

(责编：李都也(实习生)、李栋)