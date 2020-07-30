人民网>>财经

套餐办理量与联网手机数量不符 5000万4G用户被“5G”？

赵鹏

2020年07月30日07:48  来源：北京日报
 
原标题：5000万4G用户被“5G”？

　　本报记者 赵鹏

　　手机是4G的，套餐却是5G的，这到底是真“5G”还是假“5G”用户，一时让人分不清楚。近日工信部与运营商的数据对比显示，国内约有5000万的5G套餐用户竟然还没用上5G手机。

　　5G用户数据被“注水”？

　　眼下，5G在稳投资、促消费、助升级、发展新动能等方面已兑现利好，发挥出对经济高质量发展的支撑作用。然而公众用4G手机办个5G套餐就能变身“5G”用户了吗？

　　工信部新闻发言人闻库近日披露，国内已有197款5G终端拿到入网许可，5G手机出货量已超8623万部。他表示，相对运营商公布的5G套餐用户数，更有说服力的数据是5G手机的联网数。“截至6月底国内联网5G手机的数量是6600万部。”他说。

　　相比5G手机的销量，5G套餐用户的飙升速度更快。中国移动最新公布的数据显示，截至6月底其5G套餐用户累计已达7019万户。中国电信则透露，同期其5G套餐用户累计为3784万户。

　　虽然中国联通至今未公布5G套餐用户数量，但业内推算其数量也应在2000万户以上。换言之，国内5G套餐用户应有1.2亿户左右。

　　而华为披露，截至6月底全球被5G服务覆盖到的真正5G用户尚不足1亿户。对应工信部国内只有6600万部已联网的5G手机，国内显然还有约5000万的5G套餐用户至今没用上5G手机。

　　有5G网络但没有联网的5G手机，这张5G网络在部分时段只能处于空转状态，5G手机的加速普及因此格外重要。

　　急推高价5G套餐为变现

　　5G手机用户偏少，这个难题该怎么破？“目前5G手机价格已来到1600元档，而手机厂商方面的消息显示，下半年千元机即将大量跑步入市，5G手机销量必然会迎来一轮大爆发。”通信产业专家项立刚说，“届时5G手机联网数量与5G套餐用户数值会不断趋近。”

　　“急于投资变现把建设5G的资金收回来，这是运营商全力推广5G套餐的重要原因。”项立刚进一步解释。

　　今年中国移动5G建设投入将达千亿元左右，财报显示其去年净利润是1066亿元。

　　然而在4G用户中却存在着一批低价套餐用户。“家里有WiFi，出门很少用手机，最近我把套餐从移动的38元套餐改成了9元套餐。”家住海淀区花园桥，今年75岁的肖先生告诉记者。

　　记者咨询得知，目前运营商的低价4G套餐着实不少，如移动有一款8元/月的4G飞享套餐，电信有一款5元/月的无忧卡套餐，联通则有19元的多款套餐。

　　通过提高同档位下性价比水平等方式，尽快让中低价4G套餐用户转型为高端5G套餐用户，三大运营商的5G用户争夺战正愈演愈烈。

　　“目前国内4G套餐的平均价位在50元上下，运营商发展一个5G套餐用户的价值相当于数个4G套餐用户。”项立刚说，“即便近期5G套餐频现打折潮，优惠后的价格也普遍在百元左右，而且打折的代价就是接受年度合约，相当于运营商提前锁定一两年的固定收益，这正是运营商不遗余力推广5G套餐的动力。”

　　急需创新应用促5G实际落地

　　虽然发展5G套餐用户能让利益迅速变现带来“快钱”，但在专家看来，运营商不应局限于一味发展5G套餐用户。

　　工信部发布的《关于推动5G加快发展的通知》提出，鼓励运营商通过信用购机等举措促进5G终端消费，加快用户向5G迁移；推广赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，促进新型信息消费，推动5G在各行业的融合应用创新。

　　事实上，手机厂商今年已通过降价等举措力推5G手机，然而欠缺实际面向公众服务的5G创新应用，大大制约了大家对于5G的向往。记者注意到，目前5G应用更多面向远程医疗、工业互联网、机器人、智慧政务等领域，与民生密不可分的应用还是稀缺资源。

　　“运营商应与各方融合发展，聚焦民生发展5G创新应用。”北京邮电大学经济管理学院教授曾剑秋告诉记者，“这既能解决民生需求，又能让用户用着用着就爱上5G，真正加强用户黏性。”

　　曾剑秋表示，例如目前公众都还处于盲目等公交的时代，如果运营商能与有关部门借助5G、大数据和AI等技术，以App的形式发布公交车的实时到站时间，提供智能换乘信息，这不仅能化解多年痼疾，也有望为各方创造相关收益。

　　“国内已有50余万个5G基站，而且还在以每周1万多个的速度攀升。”曾剑秋说。在他看来，5G将至少在今后10年深度影响公众生活。而千元机及运营商合约优惠购机等举措，再辅以直接服务民生的创新应用，必将推动5G手机普及，解决大量5G套餐用户还在用4G手机的问题，真正让5G来到公众身边。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved