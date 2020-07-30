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国际黄金价格持续攀升 足金首饰零售价创历史新高

杨天悦

2020年07月30日07:48  来源：北京日报
 
原标题：足金首饰零售价创历史新高

　　本报讯（实习记者 杨天悦）近日国际黄金价格持续攀升，黄金饰品零售价格也接连创下历史新高。记者昨天获悉，北京菜百足金999的价格已经飙升至510元/克，创下有史以来最高纪录。

　　今年以来，随着新冠肺炎疫情全球扩散，全球经济下行的压力不断加大；美联储和欧日各国实行的量化宽松货币政策和经济复苏刺激计划，也引起全球大“水”漫灌；同时，随着地缘矛盾不断升级和全球ETF持续增仓，黄金价格也一路攀升至历史新高。

　　前天，国际黄金价格突破了2011年9月创下的近10年历史最高点1921美元后持续攀升，达到每盎司1945.16美元，年内涨幅达到32%。昨天开盘后，伦敦现货黄金价格一度突破每盎司1964美元。

　　高涨的黄金价格也带火了黄金饰品消费市场。据相关负责人介绍，北京菜百商场的金饰品价格通常在价格下调时紧跟市场变动，上调时则较为谨慎，但最近面对金价飞速上涨，菜百足金999的价格已经在一周的时间里连续两次上调。

　　根据周大福每日通报的金价，前天足金零售价格为573元/克，比前一天上涨13元；虽然昨天小幅下降3元，但仍然在一周的时间里大幅上涨8%。记者查询历史信息了解到，去年同期足金零售价格仅为405元/克，一年时间大涨41%。

　　金条等实物投资品种的销售也出现不同程度的提升。据菜百首饰投资金条柜台前的工作人员介绍，最近一段时间购买投资金条的消费者人数并不比疫情前少，重量为100克一根的金条最受欢迎。

　　在此之前，上一轮黄金大牛市从2000年持续到2011年，时间跨度超过10年，涨幅超过6倍。而在本轮黄金上涨周期中，2015年至2018年间黄金市场整体呈现震荡格局，从2015年的最低点1100美元每盎司上涨至目前的1940美元每盎司，持续时间尚不足5年，上涨幅度也不到1倍。因此也有业内人士分析称，就上涨周期和幅度而言，黄金后续的上行空间仍然巨大。

　　不过，面对快速上涨的金价，消费投资也需要更加谨慎。前天，上金所发布《关于做好近期市场防范风险工作的通知》表示，受国际因素影响，近期金银价格波动较大，持仓水平较高，市场风险明显加剧。提示投资者做好风险防范工作，提高风险意识，合理控制仓位，理性投资。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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