上半年经济指标出炉 中西部交出抢眼“成绩单”

今年以来，复杂多变的国内外环境给各地经济发展带来了严峻考验。随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市也在加快推进。

截至7月27日，全国各省区市基本公布了上半年经济成绩单。值得注意的是，从增速排名上看，中西部地区处于绝对优势，国内生产总值（GDP）增速排名前10位的省区有9个位于中西部。

高新产业赋能西部经济

在今年实现工业增加值正增长的18个省区中，新疆、甘肃、宁夏增速排名全国前三，分别比上年同期增长6%、4.6%和3.4%。其中，高新技术制造业和战略性新兴产业等新动能起到了较强的拉动作用。

今年，新疆维吾尔自治区制定了促进战略性新兴产业高质量发展的政策措施，出台《自治区加快新材料产业发展行动计划（2020-2022年）》，印发《自治区促进人工智能与实体经济深度融合的实施方案》，增强了战略性新兴产业发展动能。

数据显示，今年1-6月，新疆高技术制造业增加值比上年同期增长18.2%，比上年同期提高24个百分点；工业战略性新兴产业增长12.2%，比上年同期提高13.2个百分点。受此驱动，上半年新疆工业增加值同比增速比上年同期提高了2.2个百分点，其中6月份增速达到12.2%，创近6年以来单月新高。

新兴产业的快速发展同样给甘肃的工业复苏带来动力。日前召开的甘肃省政府新闻发布会发布的数据显示，1-5月甘肃省工业战略性新兴产业、高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长2.8%、12.2%和9.0%。

高端产业在多地工业经济复苏中功不可没。据悉，甘肃为完成全年经济社会发展目标任务，全力拓展存量创造增量，全省上下积极抢抓国家政策“窗口期”，全面推进落实“四百机制”，分类有序推进重大项目建设，全力抓好投资工作。

赛迪顾问城市经济研究中心主任王高翔在接受国际商报记者采访时表示，高新技术产业已成为各地创新驱动发展的重要动力，各地应抢抓机遇，结合自身情况进一步促进高新产业集聚效应的释放，紧抓国家高新区新政，加快制度创新步伐，以此推动新经济、新业态等创新资源聚集，形成现代经济体系重要的结构性支撑。

重大项目稳住中部基础

重大项目是扩投资、稳增长、优供给、补短板的重要抓手，是经济持续健康发展的“压舱石”。

一季度受疫情影响最严重的湖北在工业复苏方面反弹最为强劲。据悉，自3月初疫情出现积极变化以来，该省坚持把稳投资、稳增长放在更加突出位置，从要素保障、审批服务、融资支持、考核奖励等方面保障重点项目建设。统计数据显示，截至目前，湖北全省5874个亿元以上项目复工复产，春节以来新开工亿元以上项目1554个，基本达到去年同期水平。

据介绍，下一步，湖北将继续充分发挥重大项目顶梁柱作用，抢抓中央支持湖北经济社会发展一揽子政策机遇，扩大有效投资，进一步发挥省级重点项目引领示范作用，大力推进防疫基础设施补短板，加快推进现有重大项目尽快开工。

同样处于中部地区的河南，上半年生产总值同比下降0.3%，比一季度回升6.4个百分点，高于全国1.3个百分点。据介绍，河南将继续夯实基础，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区崛起等重大国家战略机遇；争取更多资金支持，抢抓国家发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债规模等政策机遇。同时，抢抓“两新一重”建设机遇，着力推进一批既促消费惠民生又调结构增后劲的重大项目，充分发挥投资在稳固增长基础、蓄积发展势能中的关键效应。

王高翔认为，重大项目建设是疫后经济恢复的主动力，是落实“六稳”“六保”任务的核心抓手，能够有效促进地区内投资的快速回升，充分激发民间投资活力，引导社会、民间、国外资本参与到政府建设、运营和管理中来，有利于地方营商环境的进一步优化，稳定企业家信心和预期，更好地发挥有效投资的作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)