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多家零售上市公司预亏  业绩复苏态势已然显现

朱梦秋

2020年07月30日07:57  来源：中国商网
 

年中报发布季到来。据中国商报记者不完全统计，在零售类上市公司中，天虹股份、友阿股份、鄂武商、供销大集、中百集团以及新华都发布了业绩预告，其中六家公司业绩大幅下滑，三家公司净利润亏损，虽然形势不容乐观，但是也有企业显现出经营复苏态势。

具体来看，天虹股份预计上半年净利润在0.3亿元至0.4亿元之间，同比下降92.08%至94.07%；友阿股份净利润在0.74亿元至0.98亿元之间，同比下滑六到七成；鄂武商净利润亏损金额在0.4亿元至0.45亿元之间，同比下降106.67%至107%；供销大集净利润亏损金额在1亿元至1.7亿元之间，同比下降约4976%；中百集团净利润亏损金额在0.6亿元至0.8亿元之间，同比下降265%至321%；新华都预计盈利1.1亿元至1.4亿元，同比上涨215.6%左右。

据悉，新华都“一枝独秀”的原因在于其去年关闭处置了长期亏损门店以及部分子公司的股权，使公司的盈利能力得以体现，顺利实现扭亏为盈。

多数公司出现业绩下滑与年初出现的新冠肺炎疫情不无关系，为了响应疫情防控政策，践行社会责任，天虹股份、友阿股份等企业在春节前后的销售旺季纷纷宣布暂停营业，客流量大幅减少，但是利息、租金、员工薪酬、折旧摊销等费用却在继续支出，净利润下滑在所难免。此外，不少企业还给予了供应商优惠政策，进一步压缩了利润空间。

以超市业态为主的中百集团位于疫情较为严重的湖北地区，承担起了抗疫保供的职责，坚持平价销售居民生活必需品，导致商品销售毛利减少，加之疫情期间人工成本、配送成本剧增，员工防护物资和门店消杀等的刚性支出增加，导致费用大幅上升。今年一季度，公司亏损1.7亿元，二季度公司仍然有30多家门店未恢复营业，复工复产后的门店销售收入虽然有所回升，但是还未恢复到疫情之前的水平，整体较同期有所下滑。

让人欣慰的是，随着国内疫情得到控制，目前不少公司的经营已经逐步恢复甚至有了明显起色。天虹股份表示，公司经营已经全面复苏，销售与客流恢复明显，二季度的经营情况比一季度有了明显改善。疫情期间，公司积极组织货源，发力线上到家销售服务，营业收入增长，但是净利润受到较大影响；二季度，恰逢政府出台各种促消费政策，公司借此机会组织开展多项节假日营销活动，该季度营业收入同比增长9%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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