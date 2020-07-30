国务院总理李克强7月29日主持召开国务院常务会议，部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点；推出支持农民工就业创业新举措，助力保就业保民生；为保障统筹防疫和发展，安排进一步加强核酸检测能力建设。

会议指出，稳外贸稳外资是落实党中央、国务院“六稳”工作部署的重要环节。要围绕稳住外贸主体、稳住产业链供应链，一是支持外贸企业增强抗风险能力。针对企业订单减少等突出问题，推出有效措施支持拓市场、增订单。运用出口信用保险积极保障出运前订单被取消风险。推广“信保+担保”，为外贸企业融资提供增信支持。二是鼓励中西部、东北地区发挥优势，承接劳动密集型外贸产业。支持发展跨境电商、海外仓、外贸综合服务企业等新业态，扩大市场采购贸易方式试点，带动中小微企业出口。三是完善吸引外资政策环境。对重点外资项目一视同仁加大用地等保障。提高外资高新技术企业认定便利度。再贷款再贴现专项额度、进出口银行新增贷款规模等同等支持外资企业。四是发挥服务贸易对稳外贸稳外资的作用。结合区域发展战略，将服务贸易创新发展试点扩大到全国21个省份部分地区，围绕拓宽开放领域、提升便利水平进行改革探索，包括发展跨境商业医疗保险、推进中外合作办学、扩大技术进出口经营者资格范围、在常态化防控下加强旅游和体育国际合作等，促进更高水平对外开放。

“针对疫情对外贸外资带来的影响，国常会部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，短期旨在帮助企业稳定订单，特别是采用多种贸易新业态推进稳出口，而长期深化改革开放，则有利于促进内外贸循环进而实现可持续发展。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说。

商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示，受疫情影响，跨境贸易和投资不确定不稳定因素增多，外贸外资发展面临一定的冲击和挑战。我国前期推出的系列稳外贸外资政策已逐步落地，此次国常会针对外贸外资企业发展面临的具体问题出台了一系列针对性措施，是稳外贸外资政策走深走实的表现。

“具体来看，稳外贸方面，就当前外贸企业发展面临的市场需求减少、融资难融资贵、生产成本上升、中小企业抗风险能力低等实际问题出台针对性措施；稳外资方面，就企业用地难、无法平等享受政策性金融支持等问题出台明确意见，为在更广领域、更大范围保障内外资同等待遇，营造更加公正平等的市场环境发挥积极作用；促进服务贸易发展方面，就服务贸易开放的具体内容和要求作出部署，明确了服务贸易开放的发展方向，为企业发展提供了稳定的政策预期。”庞超然说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)