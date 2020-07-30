网络直播营销监管新规将出 “刷单炒信”将被查处

市场监管总局7月29日消息，市场监管总局起草了《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。征求意见稿明确，要厘清有关主体法律责任，严格规范网络直播营销行为，依法查处网络直播营销违法行为。其中，网络直播营销中“刷单炒信”、网络主播欺骗和误导消费者、售卖假冒伪劣产品、发布虚假违法广告、价格欺诈等问题都将被查处。
市场监管总局指出，当前，网络直播营销迅猛发展，为激活消费市场、助力经济增长发挥了积极作用，但也存在网络平台责任落实不到位、商品经营者售卖假冒伪劣商品、网络主播虚假宣传等问题。
根据征求意见稿，将依法查处电子商务违法行为、侵犯消费者合法权益违法行为、不正当竞争违法行为、产品质量违法行为、食品安全违法行为、广告违法行为、价格违法行为等7类网络直播营销违法行为。
其中，依法查处电子商务违法行为中，将针对网络直播营销中“刷单炒信”、平台责任落实不到位等问题，根据《电子商务法》，重点查处虚构交易、擅自删除或编造用户评价、对平台内经营者侵害消费者合法权益行为未采取必要措施、未尽到资质资格审核义务、对消费者未尽到人身和财产安全保障义务等违法行为。
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