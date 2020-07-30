货币政策新工具落地“满两月” 精准引导成效显著

“去年闹非洲猪瘟、今年闹新冠肺炎，生猪全自动化管理设备的几十万元一下没有着落了，但是没有抵押物，觉得向银行贷款张不开嘴。”汝城县白石头生态种养殖有限公司负责人无奈说到。

白石头生态种养殖有限公司是一家生猪养殖、水果种植的企业，总投资700万元，流转土地50亩，年可出栏生猪约2500头，产值约750万元，年利润约200万元。人民银行出台普惠小微信用贷款支持政策后，汝城新阳村镇银行了解到白石头生态种养殖有限公司情况，第一时间安排客户经理进行实地调查，并提出信用贷款方案，全额满足30万元企业融资需求，并与企业签订稳岗保障书。据了解，白石头生态种养殖公司保证维持现有32个就业岗位，包括2户贫困户，每人年收入约3万元。

这是人民银行创设普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两个直达实体经济的货币政策工具之后，发生的一个真实案例。记者7月29日从中国人民银行获得的最新数据显示，两个新工具将银行的政策执行力度与激励力度挂钩，精准指导银行加大对普惠小微企业的服务力度，政策成效初显。

普惠小微企业贷款延期支持政策自6月1日起开始实施，其要求中小微企业贷款期限最长可延至明年3月底，对普惠小微贷款应延尽延，并给予地方法人银行延期贷款本金的1%作为激励。央行数据显示，2020年6月，全国银行业金融机构对普惠小微企业贷款延期本金1887亿元、延期利息18亿元。地方法人银行对普惠小微企业贷款延期还本709亿元、延期付息12亿元。政策成效初显，银行办理贷款延期积极性明显提高。

普惠小微企业信用贷款支持计划激励地方法人金融机构对普惠小微企业发放信用贷款，通过再贷款购买符合条件的地方法人银行新发放普惠小微信用贷款的40%，激励增加信用贷款投放。央行数据显示，3至6月，符合条件的地方法人银行累计发放普惠小微信用贷款4839亿元，同比增长32.7%。截至7月24日，支持1694家地方法人银行累计对134万户企业发放普惠小微企业信用贷款207万笔、本金1622亿元。

央行金融市场司司长邹澜此前在新闻发布会上也表示，这两项工具对小微企业、对稳企业保就业起到的作用，不仅仅是工具本身支持的“数字”，它还给了小微企业更多的选择空间，跟其他的政策工具之间产生了很显著的协同效应。

(责编：李都也(实习生)、李栋)