上半年出口退(免)税8128亿元 2.5万户企业享退税率红利

29日，《经济参考报》记者从国家税务总局了解到，今年上半年，全国累计办理出口退（免）税8128亿元；截至6月底，全国已有近2.5万户出口企业享受到出口退税率提高到13%的政策红利；自2月10日推行出口退税事项“非接触式”办理以来，全国约30万户企业通过“非接触式”方式办理退（免）税6296亿元；上半年，全国共有约1.1万户新办出口企业享受到了“容缺”办理的服务红利，取得退（免）税近100亿元……一揽子税收政策有效减缓出口企业资金压力，降低出口企业资金成本，加码助力稳外贸基本盘。

今年以来，国家出台了提高出口退税率、支持出口转内销等一系列帮扶政策，帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单。税务部门从增进出口退税便利化、加快出口退税速度等方面推出一系列举措，促进出口退税提速增效。

今年3月，国家税务总局会同财政部联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。据统计，截至6月底，全国已有近2.5万户出口企业享受到了此项政策红利，为外贸企业提供了强大的支撑力量。

山东博世磨具实业有限公司财务负责人陈晓明介绍，公司生产的砂布、砂纸等产品退税率由10%调整为13%，今年上半年增加出口退税额100多万元，对公司来说帮助很大。

为加快退税速度，各地税务部门积极开通出口退税绿色通道，推行出口退税“网上办”“无纸化”等“非接触式”办理，持续提升出口退税平均办理时间，跑活企业的资金流。

随着疫情在全球的不断蔓延，国际市场需求不断萎缩，与国内强有力的经济复苏形成了鲜明的对比。不少外贸企业也将目光转向了“内销市场”，税务部门及时为企业送上“补给”。

位于云浮市的广东欧亚家居有限公司常务副总经理练玉山告诉记者，疫情期间，受“宅经济”的启发，公司转投国内市场，“今年以来，我们享受了出口退税款659万元及社保费减免224.4万元。”练玉山说。

中国税务学会副会长李万甫表示，税务部门持续优化税收营商环境，在企业的涉税负担上做“减”法，在涉税红利上做“加”法，努力让沉睡资金在企业中“活”起来，撬动外贸企业的竞争力和市场活力，为海外市场的开拓发展提供源源不绝的动力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)