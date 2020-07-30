“高门槛”难挡私募证券投资升温 良莠不齐蕴藏投资风险

作为私募行业的重要构成以及高净值理财的渠道之一，私募证券投资近年来迎来新发展。截至2019年末，在私募证券投资基金中，我国居民出资相比2018年末增长37.19%。今年上半年，私募证券投资基金的备案数量上升趋势依然显著。与传统理财方式相比，私募投资门槛较高，却也因为量化对冲等专业策略以及较为丰富的资产投资品类收获了特定投资者的青睐。

需要注意的是，当前私募基金行业仍存在良莠不齐现象。对此，专家表示，除进一步加强私募监管和行业自查外，对于普通投资者而言，仍需要仔细阅读合同，甄别投资风险。

规模持续增长

近年来，无论是管理规模还是备案数量，私募证券投资都呈现“升温”。

中基协发布的最新数据显示，今年3月，百亿证券类私募管理整体规模突破万亿，之后始终保持在万亿元以上，截至6月末，约10695亿元，较去年底增加1000多亿。同时，私募排排网的数据显示，截至6月末，百亿证券类私募管理人扩容至44家，相比年初增加了7家，其中仅6月份就增加了3家，分别是东方港湾、银叶投资和平安道远。

备案产品方面，今年6月，私募产品备案上涨趋势有所减弱，但私募证券投资基金的备案数量却“逆势”增长。中基协数据显示，与5月相比，私募证券投资基金数量较上月增长624只，而私募股权投资基金和其他私募投资基金则分别减少177只和187只。

另一组数据同样折射出我国居民资金管理的新趋势。根据中基协的数据，截至2019年末，在私募证券投资基金中，我国居民出资8990.89亿元，较2018年末增加2437.28亿元，增长率高达37.19%。

不过，总体而言，相较起购门槛低且大部分可随时申购赎回的公募基金，私募证券投资依然只面向一部分特定人群。

根据规定，私募基金只能向合格投资者募集，而“合格投资者”为个人投资者设立了几大门槛：在个人财产方面，“合格投资者”要求个人“金融资产不低于300万元”或“最近3年个人年均收入不低于50万元”；同时，单个投资者投资于单只私募基金的金额应不低于100万元。

此外，中基协《私募投资基金募集行为管理办法》规定，在向投资者推介私募基金之前，募集机构应当采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估，投资者只能购买不超过其对应风险等级的基金产品。“按照中基协的分类标准，大部分私募基金都被评定为高风险。”北京一位私募基金经理告诉记者，“例如股票策略型基金及涉及衍生品的相关产品都属于R4（中高风险等级）及以上产品，对投资者本人的风险承受能力提出了较高要求。”

“高门槛”背后，是收益的保证。2020年上半年，私募圈既迎来了纷至沓来的新备案产品，又实现了业绩的稳步提升。根据私募排排网不完全统计，截至6月末，在网站有数据统计的19540个私募证券投资基金产品中，年化收益率在20%以上的有2790个，占比达14.28%；年化收益率在10%以上的有6457个，占比接近三分之一。

就私募机构整体经营情况而言，大体量机构同样具有一定的优势。截至6月末，国内44家百亿证券类私募上半年平均收益大幅跑赢同期大盘指数，有净值更新的37家百亿私募平均收益8.64%，其中股票策略百亿私募平均收益达到11.5%。

以专业策略+品类丰富“圈粉”

私募证券投资缘何“升温”？记者就此采访了多位私募证券投资人士。业内人士指出，私募特有的专业性以及品类丰富的可配置资产共同促成了这一趋势，与此同时，私募登记备案发展的日趋规范，也为投资者服下一粒“定心丸”。

“相比较公募基金，国内私募管理资产类别更为丰富，可以涵盖一些高收益且风险相对可控的金融衍生品，如个股期权、大类商品期权等。资产类别丰富了，一些风险就可以被对冲掉。”北京一位阳光私募业人士对《经济参考报》记者表示。他进一步指出，私募管理人的量化对冲等技术性策略也让其拥有长期产品回报和控制风险的能力，能够满足不同投资者的个性化需求。

另一方面，公募基金和私募基金经理所不同的激励模式，也会影响到二者的投资策略，从而吸引不同风险偏好的投资者。“私募基金的管理费相对较低，基金经理主要依靠超额业绩获取报酬。”上述私募业人士强调，“这种投资策略使得私募基金经理在市场较好的时候反而更谨慎，因为一旦市场出现波动，满仓需要弥补的损失会更多。”

他指出，短期市场情况较好时，选择满仓的公募基金的收益更高，也卖的更好。但考虑五年以上的长周期回报率，私募证券投资的收益率往往更高，且显示出较强的风险韧性。这也是吸引投资者的重要原因。

而随着私募登记备案发展的日趋规范，投资者信赖感也越来越强。据深圳市私募基金协会常务副会长兼秘书长、私募排排网创始人李春瑜介绍，截至2020年4月末，已登记证券类私募基金管理人8887家，管理规模2.62万亿元；按照今年的发展速度，预期今年三季度管理规模有望创历史新高，突破2.8万亿元。

良莠不齐蕴藏投资风险

不过，当前私募基金行业仍存在良莠不齐现象。对于普通投资者而言，需仔细阅读合同，甄别投资风险。

7月初，浙江省证监局对杭州多家金融机构开展私募业务中存在的违规行为出具警示函。6月，深圳证监局累计通报131家违规私募名单，并同时披露了部分私募的违规细节。其中，高龄投资者通过卖房款、养老资金购买私募基金；违反合格投资者要求，向投资者销售10万元以下单只产品；以及向70岁以上投资者募资，未对投资者进行实质审核，未要求投资者提交相关资产证明等现象皆有出现。

对此，深圳证监局表示，近年来，私募基金行业在支持创新创业、拓宽企业融资渠道方面发挥了积极作用，但也存在良莠不齐、负向攀比甚至出现“爆雷”等问题，严重影响了行业形象和社会稳定。各私募机构应坚守私募姓“私”底线，确保基金销售这一源头环节依法合规。

而在专家看来，警惕投资风险仍是重中之重。深圳市私募基金协会会长孙东升表示，过去一年，私募基金受到伪私募与P2P金融的风险传导，行业声誉与信誉均受到一定负面影响，其粗放式发展的历史遗留问题亟待解决，对于普通投资者而言，不要误认为私募基金就等同于专业、高收益，仍要仔细阅读合同，甄别投资风险。

实际上，近年来，提升行业规范性、推动私募证券投资基金回归主动管理的本源，也在渐渐成为行业共识。

自2018年9月起，中基协开始推行私募自查活动，一年多来，已开展了五轮自查，且自查内容不断扩大细化，从最初的15项自查要求到第五次自查23项要求。此外，各地证监局亦开展了私募管理人随机抽查自查等活动，进一步强化行业自律，规范行业发展。历次自查活动力度逐步加大，自查内容越发全面细致。

可以预见，随着各种措施多管齐下，私募市场自查自律的管理规则将获得进一步完善，存量私募管理人逐步完善、而异常经营的私募机构将得到清理，种种措施均有利于私募市场“良币驱逐劣币”，推动行业的良性有序发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)