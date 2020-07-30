海底捞又出事！旗下一门店筷子大肠菌群不合格

中新经纬客户端7月30日电 除了食品吃出塑料片，海底捞门店使用的餐具也出现问题。据杭州市市场监管局近日通报，海底捞旗下一家门店所用筷子检出大肠菌群，而根据规定，这一项目的标准值为“不得检出”。

杭州市市场监管局介绍，大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。造成餐饮具中的大肠菌群超标的主要原因是二次污染，如餐饮具没有定期清洗消毒，或餐具干热消毒时未达到规定的时间和温度。操作人员在上完卫生间后洗手不彻底，个人卫生状况未达标，直接影响最终产品的卫生状况。如果使用大肠菌群超标的餐具，会引起腹泻、肠胃感染等。

来源：杭州市市场监管局官网

根据杭州市市场监管局发布的不合格产品信息，被抽样单位为杭州捞派餐饮有限公司第十五分公司，地址为浙江省杭州市富阳区富春街道北环路28号201室(F3-8/9/10/11铺)，被检出不合格的筷子并未标示生产企业。

来源：国家企业信用信息公示系统官网

海底捞2019年度报告。来源：海底捞官网

国家企业信用信息公示系统显示，杭州捞派餐饮有限公司第十五分公司为杭州捞派餐饮有限公司旗下一家分支机构，杭州捞派餐饮有限公司股东为新派(上海)餐饮管理有限公司。中新经纬客户端查询海底捞官网发现，其2019年度报告显示，新派(上海)餐饮管理有限公司是一家于2013年5月12日在中国注册成立的有限责任公司，为海底捞全资附属公司。

值得注意的是，就在近期，海底捞还曾因“乌鸡卷”事件备受关注。据媒体报道，7月12日，有两位消费者在济南海底捞连城广场店就餐，期间在门店提供的乌鸡卷中吃出了硬质塑料片。海底捞工作人员随后将剩余乌鸡卷撤走回收，并提出本单免单并赔偿500元火锅券的处理方案，但消费者拒绝该方案。报道还提到，上述消费者当天下午出现胃部痉挛和便血，医生建议其住院接受进一步检查，就医记录称无法确定病因是否与饮食有关。

20日深夜，海底捞方面回应称，已确定事件是因为在工厂罐装环节员工操作不规范，导致产品标签掉落到产品中。海底捞表示：“消费者在海底捞餐厅遇到的任何产品问题，我们都负有全部的责任。”海底捞称，会配合检查，承担经济和法律上的相应责任。此外，会深刻反省管理上的疏漏，严格加强内部的生产流程规范和核查力度。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)