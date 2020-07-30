美联储维持联邦基金利率目标区间不变

新华社华盛顿7月29日电(记者许缘 高攀)美国联邦储备委员会29日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。美联储同时重申，美国经济前景将在很大程度上取决于新冠疫情发展。

美联储当天在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，近月来，美国经济活动和就业在经历急剧下滑后有所回升，但仍远低于年初水平。同时，需求疲软和油价大幅下跌抑制消费者价格攀升。未来，经济发展将在很大程度上取决于疫情发展。持续的公共卫生危机将在短期内严重影响经济活动、就业和通货膨胀，并在中期对经济前景构成相当大的风险。

声明说，美联储将维持超低利率水平，直至确信经济已度过危机，并走上实现最大就业和价格稳定两大目标的轨道。同时，美联储将继续监测疫情及经济数据等相关信息对经济前景的影响，并承诺使用所有工具并采取适当行动支持经济。

美联储当天还将临时美元流动性互换协议和针对外国央行和国际货币当局的临时回购协议工具延长至2021年3月31日。上述两项机制成立于今年3月，旨在帮助减轻全球美元融资市场面临的压力，从而缓解这些压力对海内外家庭和企业信贷造成的影响。

美联储主席鲍威尔在当天的新闻发布会上说，美国经济前景充满不确定性，经济前景将在很大程度上取决于能否成功控制住疫情。近几周美国新冠确诊病例增加，控制疫情蔓延的新举措开始对经济活动造成压力。为支持经济复苏，美联储承诺使用所有信贷和流动性工具。同时，财政政策也至关重要，将发挥无可替代的作用。

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