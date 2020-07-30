新华社北京7月29日电 题：部分跨省游产品“秒光”，恢复中的旅游业正发生哪些变化？

新华社“新华视点”记者

7月14日，文化和旅游部办公厅发布通知，允许旅行社有条件恢复跨省团队游业务。随着跨省游恢复开放，很多游客重燃追寻“诗和远方”的热情，部分暑期跨省团队游和“机票+酒店”产品一上线就几乎“秒光”。

一方面正常的消费、生活急需恢复，另一方面零星疫情时有出现，旅游业将如何应对疫情防控常态化的挑战？

一些热门景区一票难求 乡村游、亲子游受欢迎

途牛旅游网近期监测数据显示，跨省游恢复开放消息发布后，度假、机票、酒店等各个版块搜索量迅速攀升，“私家团”“跟团游”“定制团”“小团”等关键词的搜索量持续上升；从目的地来看，当季旅游热度较高的三亚、青岛、桂林、西双版纳、丽江、呼伦贝尔等目的地城市的搜索量比上月大幅增长。

美团数据显示，7月20日开始，出游预订进入高峰期，一些热门景区和水乐园的门票已经一票难求，预计8月初将达到预订峰值。

酒店、交通等多个旅游细分市场也应声而动。华住集团相关负责人介绍，目前该集团旗下酒店入住率明显增长，已恢复至80%。

经历半年沉淀，各家旅行服务商和景区纷纷在暑期加大新产品推广力度，高品质、个性化定制成跨省团队游标签。

据马蜂窝旅游大数据显示，今年暑期游客更希望寻找人少景美的小众目的地，乡村旅游成为热门选择，7月以来平台上“乡村游”关键词的搜索热度环比上涨184%。马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶说，乡村游大多以户外活动为主，人员聚集较少，非常符合目前国内游客对“安心游”的需求。

驴妈妈旅游网董事长王小松说，公司针对暑期游市场推出了多个特色主题产品，涵盖自驾游、亲子游、私家团等，其中亲子游产品最受欢迎，预订量占四成以上。

跨省游关键词：扫码、消毒、预约、限量

既要做好疫情防控，又要积极迎客，“两手都要硬”的要求倒逼旅游业管理升级。

——景区加强与旅行社对接，把疫情防控工作前置。

为提振游客信心，7月21日，旅行社行业集体发起“安心跟团游”倡议书和自律公约，4000多家旅行社响应；倡议书16条倡议包括安全上岗、游客健康确认、安心合同、安心小团等，自律公约包括测温、验码、安心车、安心餐、安心导等服务标准。

为确保防疫安全，各地景区要求旅行社必须提供游客信息、健康码，景区配备测温设备、防护服、口罩、洗手液等防疫物资，并针对卫生间等重点区域做好日常消杀工作。

在南京，两位来自湖北的大学生游客告诉记者，他们是趁着暑期来南京、苏州等地游玩。一路上，无论景区还是酒店，扫码、测温工作都非常严格、到位，同时也非常方便。

——实行限量、预约、错峰。

文化和旅游部办公厅通知要求，旅游景区要继续贯彻落实“限量、预约、错峰”要求，接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%。

重庆市磁器口景区近期开始执行常态化预约机制。磁器口古镇管委会文旅服务中心主任何陵芸介绍，磁器口景区游客最大承载量为14.4万人，过去旅游高峰时每天接待游客10多万人，现在通过预约制度，景区将游客量控制在最大承载量的50%以内，目前每天游客3万人左右。

在山东台儿庄古城景区，线上预订门票的比例已达90%。“景区还建设了大数据中心，可对客流量进行实时监控；哪个景点人员密集，平台会自动预警。”台儿庄古城旅游集团有限公司副总经理黄晓莉说。

——智慧服务成很多景区新标配。

贵州省推出 “一码游贵州”全域智慧旅游平台，利用云计算、大数据等新技术为游客提供精准服务，目前已经覆盖全省400多家景区。通过这个小程序，游客只需扫一下二维码，就可预订酒店，听语音讲解，查询景区天气，获得景区周边卫生间、加油站、充电桩等设施信息，享受“吃、住、行、游、购、娱”等一站式、全方位服务。

山东大学旅游产业研究院院长王德刚说，目前全国有超过九成的景区实现了线上预约，部分景区不仅实现了门票预约，停车场、缆车、餐饮、购物、住宿等都已实现智慧管理和智慧服务。

困境与挑战倒逼行业转型升级

虽然各地逐渐放宽跨省游限制，但一些游客仍担心存在不确定因素，尽量避免长途旅游。部分单位、学校等从疫情防控出发，也对跨省游持较为谨慎态度。

“此次疫情持续时间较长，虽然旅游业处于复苏状态，但下半年景区接待量预计也只能恢复到往年同时期的六七成。”重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司营销总监张平介绍，往年来武隆的游客自驾游和组团游各占一半，但今年暑期主要以自驾游为主，外地团队并没有比前几个月增加多少。

携程集团董事局主席梁建章说，以往旅行社行业的收入构成中，出境游占五成，跨省游占四成，短途游仅占一成；现在跨省游虽然有所恢复，但各地旅行社仍面临巨大生存压力。

目前疫情防控进入常态化。业内人士建议，景区要高度注重环境卫生，加强消杀、清洗，针对暑期、国庆节等客流高峰期制定周密应急方案。

江苏省消保委提醒，跨省游有序开放后，游客跟团游、自由行等仍需做好个人防疫防护。尽量做到“戴口罩、勤洗手、多消毒、保距离”。购物时尽量使用线上支付方式，减少现金接触。用餐时，实行分餐制或者使用公勺公筷。

目前，“无预约不旅游”已渐成常态。重庆中国旅行社集团有限公司总经理廖伟说，随着预约制的推广，旅游业进一步向“互联网+旅游”方向发展，小包团、亲子团、特色旅游等个性化、定制团会有所增加，旅行社必须进一步提高资源调配能力，改进线上线下服务水平。

目前出入境旅游尚未恢复，“国内循环为主”在旅游业体现得尤为显著。何陵芸认为，经过这次疫情，旅游市场会淘汰掉一部分想赚快钱、服务质量低的商家，留下一批相对有发展潜力的企业，这对旅游业长期良性发展是一次有益的调整。

山东省枣庄市台儿庄区文旅局副局长章守芹说，应以积极的心态面对挑战，把当前客流减少的局限视为转型机遇，真正摆脱旅游业“门票依赖症”，把精力放在研究客户需求、优化旅游产品、开发旅游新业态等方面。（记者余俊杰、周文冲、邵鲁文、郑生竹，参与采写：刘晓鹏）

(责编：李都也(实习生)、李栋)