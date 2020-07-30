海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作

人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长234.19%、42.71%；环比分别增长45.51%、12.63%。

为确保海南离岛免税新政稳妥实施，海关从完善管理制度、加大正面监管宣传力度、强化科技运用等多方面入手，创新管理模式和手段，通过调整业务系统参数控制，实现离岛免税购物全流程信息化监管，有效化解违规购物的管理风险，营造安定有序的市场购物环境，为海南自由贸易岛建设创造良好的法治环境和社会环境。

一是修订管理规定、细化完善管理要求。为配合离岛免税新政施行，维护公平正义的市场经济秩序，发布《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》，细化对违规离岛旅客及违规离岛免税商店的处罚情形，明确对相关违规行为的处置办法，并积极推进相关罚则落地落实。

二是强化法制宣传、提升公众法律意识。积极加大监管政策宣传力度，在销售场所、提货点等重点区域，通过广播宣传、悬挂宣传条幅、电子宣传栏滚动播放等多种方式，强调对违规倒卖、代购、走私等行为的处罚措施以及相关人员需承担的法律责任，引导企业与个人自觉抵制离岛免税违规行为，从而营造起风清气正的执法环境。

三是完善科技系统功能，提升信息化监管水平。海关可以通过监管系统，实现对每一位离岛旅客限额、限量、限品种购物情况的信息收集和累加计算，通过核碰免税规则自动判断是否出现超限购物等违规情况，对于超规销售的情形，海关监管系统将自动作为异常数据转现场关员依规处置，有效避免了人工干预，同时亦可满足下一步海关对大数据风险分析及控制的工作需求。

四是全力推进失信惩戒措施，确保政策红利惠及于民。在《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》（财政部、海关总署、税务总局公告2020年第33号）发布后，会同地方政府全力推进落实有关对违反离岛免税政策规定人员的失信联合惩戒措施，确保海南离岛免税政策红利充分释放、惠及于民。

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