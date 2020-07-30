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商务部：上半年全国网络零售额同比增长7.3%

2020年07月30日16:56  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月30日电 （栗翘楚）7月30日，商务部举行例行新闻发布会，商务部发言人高峰介绍，1-6月，全国网络零售额达5.15万亿元，同比增长7.3%；增速连续四个月提升，6月当月增幅达18.6%。

高峰表示，今年上半年，我国电子商务展现出强劲的活力和韧性，在抗击新冠肺炎疫情保障物资供应、助力复工复产、推动消费回补等方面发挥了重要作用。

网络零售成为消费市场的稳定器。规模持续增长，作用更加突出。1-6月，全国实物商品网上零售额达4.35万亿元，同比增长14.3%。其中，实物商品网上零售额占同期社会消费品零售总额已达25.2%，比去年同期提升5.6个百分点。全国网络购物用户人数比上一年增长1亿人。主要网络零售平台店铺数同比增长3.8%。

“电商节+消费券”等促销方式有力促进了消费回补。商务部会同有关部门举办第二届“双品网购节”，带动同期全国网络零售额超4300亿元，其中实物商品销售额同比增长33.3%，商品好评率达98%。多地在“双品节”“618”期间与电商平台合作，通过发放消费券等多种促销方式，有效拉动线上消费，恢复市场预期。

直播带货成为电商发展的新引擎。根据商务大数据监测，上半年，电商直播超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数超2000万。直播场景越来越丰富多样，产业带直播、老字号直播、非遗直播、文化旅游导览直播、教育公开课直播等纷纷涌现。

跨境电商增长迅速，作用突出。根据海关数据，1-5月，跨境电商零售进出口商品总额达717.3亿元，同比增长22.4%；其中进口441.7亿元，同比增长23%；出口275.6亿元，同比增长21.6%。电商平台积极帮扶外贸企业转内销，通过发挥流量、模式优势，为外贸企业提供推广、引流和销售服务，成为外贸企业拓展国内市场的重要渠道。“双品网购节”期间，近万家外贸工厂在电商平台开店参与促销，取得良好收益。

农村电商积极助力脱贫攻坚、乡村振兴。电子商务进农村和电商精准扶贫举措务实推进，农村网络零售市场加快恢复。据商务大数据监测:上半年，全国农村网络零售额达7668.5亿元，同比增长5%；其中实物商品网络零售额6999亿元，同比增长7.3%。全国832个国家级贫困县网络零售额684.8亿元，同比增长13.3%，比全国农村网络零售额增速高8.3个百分点。全国农产品网络零售额达1937.7亿元，同比增长39.7%。

高峰表示，下半年，在疫情常态化防控下，随着全国生产生活逐步恢复，预计全国网络零售市场仍将保持快速增长，并将继续发挥“无接触”经济优势，在促消费、稳外贸、扩就业、惠民生等工作中发挥更大的作用。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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