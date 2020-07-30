中韩经贸联委会第24次会议将于8月1日在青岛举行

人民网北京7月30日电 （栗翘楚）7月30日，商务部举行例行新闻发布会，商务部发言人高峰介绍，经中韩双方协商，中韩经贸联委会第24次会议将于8月1日上午在山东省青岛市举行。中国商务部和韩国外交部负责人将分别率领各自代表团出席会议。

高峰表示，本次会议是新冠肺炎疫情暴发以来中国与其他国家首次召开的面对面的政府间经贸合作机制会议。双方将在确保疫情防控安全的前提下，共同谋划疫情防控常态化下两国经贸合作发展方向，并讨论有关重点合作事项。

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