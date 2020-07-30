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商务部：上半年我国对“一带一路”沿线国家投资实现较快增长

2020年07月30日16:58  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来，中国与有关国家共建“一带一路”不断走深走实，与相关国家经贸合作日益深化。商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上表示，今年以来，受新冠肺炎疫情等多种因素影响，全球贸易投资总体低迷。“一带一路”相关国家始终秉持“共商共建共享”原则，积极加强合作，共克时艰，推动“一带一路”贸易投资稳定发展。

高峰介绍，今年上半年，中国对“一带一路”沿线国家投资实现较快增长，非金融类直接投资81.2亿美元，同比增长19.4%。这既是中国企业和有关国家企业共同克服疫情影响的结果，也对沿线国家恢复经济发展发挥了积极作用。

在贸易领域，近年来，我开拓多元化国际市场取得积极成效。上半年，中国对“一带一路”沿线国家进出口4.2万亿元，微降0.9%，降幅比整体低2.3个百分点。其中中国对东盟进出口2.09万亿元，增长5.6%，东盟上升为中国第一大贸易伙伴。一方面，“一带一路”国家采取有效措施积极防控新冠肺炎疫情，为相关经贸往来提供了较好外部环境。另一方面，中国对“一带一路”国家投资增长也带动了贸易往来。中间品对“一带一路”沿线国家进出口2.9万亿元，增速比整体高1个百分点，占比较去年同期提高0.3个百分点。

高峰表示，中方将继续秉持“共商共建共享”原则，与“一带一路”相关国家进一步加强各领域经贸合作，继续鼓励中国企业按照国际通行规则，与有关国家企业深化贸易投资合作，共同把疫情对贸易投资的影响降到最低，推动“一带一路”相关国家经济共同发展。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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