商务部：全力以赴做好稳外贸工作

人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近日，根据世贸组织最新公布的数据显示，今年1-5月，占全球贸易90%以上的71大经济体进出口下降13.3%，其中，5月单月降幅达25.9%。国际市场需求低迷，贸易保护主义上升，外部环境不确定性增加，我国外贸发展面临的形势依然复杂严峻。
商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上表示，下一步，商务部将坚决贯彻党中央国务院决策部署，及时出台新的政策措施，全力以赴做好稳外贸工作。
一是保外贸主体。更好发挥出口信用保险作用，帮助企业积极防范订单风险。推广“信保+担保”支持外贸企业融资，以多种方式为外贸企业提供融资增信支持，进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。抓好出口产品转内销，力保企业可持续发展。二是全方位支持企业抓订单、拓市场。拓展对外贸易线上渠道，支持发展跨境电商、海外仓、外贸综合服务企业等新业态，扩大市场采购贸易方式试点，带动中小微企业出口。三是多措并举，稳住产业链供应链。鼓励中西部、东北地区发挥优势，承接劳动密集型外贸产业。充分发挥好外贸转型升级基地作用，提升大型骨干外贸企业引领作用。
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