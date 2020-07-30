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商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单

2020年07月30日17:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。

7月29日，国务院常务会议研究了新一轮服务贸易创新发展试点的有关工作，审议并原则通过了新一轮深化试点的总体方案。商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上表示，商务部正在按程序推进新一轮试点的相关工作，将于近期及时发布新一轮试点名单。

自试点以来，各试点地区围绕改革管理体制、健全促进机制、创新发展模式等方面积极探索、先行先试，取得了积极成效，培育了一些新业态新模式，形成了一批可复制推广的经验做法。

高峰表示，商务部先后分三批印发74条经验和最佳实践案例，其中不乏业态模式创新的例子。比如第一批经验中的“依托大数据促进服务贸易数字化发展”“推动‘互联网+中医药服务贸易’融合发展”“建设‘一带一路’语言服务平台，推动语言服务贸易发展”，第一批最佳实践案例中的“零工创客共享服务”“第三方医学检验检测实验室共享模式”“‘网展贸’服务新模式”，第二批最佳实践案例中的“推进邮轮服务贸易新业态发展”“创新在线数字展览模式”“加快智能城市建设”等。

“服务贸易创新发展试点带动了全国服务贸易向高质量发展。”高峰表示，2019年，试点地区服务进出口占全国比重超过75%，发展速度快于全国平均水平。在试点带动下，全国服务进出口总额从2015年的6542亿美元增长至2019年的7850亿美元，年均增长4.7%。其中，服务出口年均增长６.7%，高于全球服务出口平均增速和我国货物出口增速。服务贸易逆差明显下降，2019年服务出口高出进口增速９个百分点，逆差比2018年减少358亿美元，下降14.1%。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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