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商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营

2020年07月30日17:17  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实施信息报告制度，大幅压减负面清单，营商环境进一步改善，投资自由度便利度进一步提高，外资企业的获得感进一步增强。

新冠肺炎疫情发生后，外资企业的生产经营活动与内资企业一样受到严重影响。按照党中央、国务院决策部署，商务部成立了重点外资项目工作专班，会同有关地方和部门为外资企业和重点项目提供服务，帮助解决企业复工复产中遇到的诸如防疫物资短缺、原材料供应不足、外籍商务人员入境等突出困难和问题。今年上半年，全国实际使用外资4721.8亿元人民币，同比下降1.3%，降幅较一季度收窄9.5个百分点，二季度实现同比增长8.4%，外商投资预期和信心趋稳向好。根据商务部近期的一项问卷调查显示，99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营。

7月29日，国务院常务会议专题研究部署进一步扩大开放稳外贸稳外资工作。会议指出，要完善吸引外资政策环境。对重点外资项目一视同仁加大用地等保障。提高外资高新技术企业认定便利度。再贷款再贴现专项额度、进出口银行新增贷款规模等同等支持外资企业。

高峰表示，下一步，商务部将在抓好已出台各项稳外资政策措施落实的基础上，及时出台新的稳外资举措，继续为外资企业提供更优质的服务，营造更加法治化、国际化、便利化的营商环境。

 

(责编：栗翘楚、孙阳)
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